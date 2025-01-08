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Almanya, Suriye Yaptırımlarını Gözden Geçiriyor

Almanya, Suriye'deki gelişmelere bağlı olarak yaptırımları gözden geçiriyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wagner, durumu dikkatle takip ettiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 21:27
Almanya, Suriye Yaptırımlarını Gözden Geçiriyor

Almanya, Suriye Yaptırımlarını Gözden Geçiriyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi konusunda ülke içindeki gelişmeleri yakından izlediklerini duyurdu.

Yaptırımların Geleceği Tartışılıyor

Wagner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Alman hükümetinin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayı ve olası ekonomik yardımların koşullara bağladığını belirtti. Ayrıca, Suriye'deki mevcut rejime karşı uygulanan yaptırımların, ülkenin siyasi süreçlerini desteklemek ve istikrar sağlamak adına nasıl ele alınması gerektiği üzerine tartışmaların devam ettiğine dikkat çekti.

Olumlu ve Endişe Verici Sinyaller

Söz konusu tartışmaların önemli olduğunu vurgulayan Wagner, bu unsurların olumlu gelişmelere engel teşkil edebileceğini ifade etti. Wagner, "Suriye'nin değişim sürecinde olduğu bu dönemde, yeni bir sayfanın açıldığını fakat bu sürecin nasıl ilerleyeceğinin belirsiz olduğunu" kaydetti.

İçinde Bulunduğumuz Durum ve Gelecek

Wagner, Suriye'deki etnik ve dini gruplar da dahil kapsayıcı bir siyasi sürecin gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca bir gazetecinin Fransa’nın Avrupa Birliği’ne yönelik yaptırımları gevşetme isteğini sorması üzerine, Almanya'nın bu konu üzerindeki tutumunu açıkladı.

Hedef Suriye Halkını Desteklemek

Mevcut yaptırımların Suriye halkı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Wagner, “İç savaş sırasında ciddi suçlar işleyenlere yönelik yaptırımlar sürecek. Bu süreçte, Suriye halkının nasıl destekleneceğine dair görüşmelerin sürdürülmesi gerekiyor” dedi.

Wagner ayrıca, Esad rejiminin kontrolündeki ekonomik sektörlere yönelik yaptırımların hafifletilebileceğini belirtti. Ancak bu tür kararların yalnızca AB içinde oy birliği ile alınabileceğini vurguladı ve konunun hala tartışma aşamasında olduğunu ifade etti.

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