Almanya: Suriye Yaptırımlarının Gevşetilmesi Avrupa İçin Umut Taşıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliği’nin (AB) Suriye’ye yönelik yaptırımların gevşetilmesi yönünde alacağı kararın Suriye halkı ve Avrupalılar için önemli bir gelişme olduğunu duyurdu.

Brüksel'de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenleyen Baerbock, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından AB’nin Suriye’nin yeniden inşası için kararlı bir politika yürüttüğünü söyledi. "Ancak bunun için siyasi bir süreç gerekiyor,” şeklinde vurguda bulundu.

Baerbock, Suriye'nin ekonomik olarak yeniden imara ihtiyacı olduğunu belirterek, “Bugün burada yaptırımları gevşetme kararı almak, Suriye halkı için iyi bir haber.” ifadesini kullandı.

Bu gevşetmenin Avrupalılar için de önemli olduğunu dile getiren Baerbock, “Çünkü komşumuzu yeniden inşa etmeye ve daha fazla güvenliğe ihtiyacımız var,” dedi.

Ancak Baerbock, Esed rejiminin yandaşlarına yönelik yaptırımların devam edeceğini de hatırlatarak, "Suçlar aydınlatılmalı ve failler sorumlu tutulmalı,” dedi. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği'nin Suriye çalışmalarına Almanya’nın 3 milyon avro daha destek sağlayacağını belirtti.

Bir gazetecinin, Almanya ve diğer AB ülkelerinin Suriye'deki yönetimden memnun oldukları için mi yaptırımları gevşetme kararı alacaklarına dair sorusuna Baerbock, “Bu (yaptırımların gevşetilmesi) açık çek değildir; diğer yaptırımları kaldırmayacağız.” diye yanıtladı.

Baerbock ayrıca, AB’nin yeni aşırılık yanlısı ya da terörist yapıları finanse etmeyeceğini de ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze halkının sürgün edilmesi önerisini de ele alan Baerbock, ateşkes anlaşmasının uygulanmasının ve hem İsrail hem de Filistinlilerin güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Friedrich Merz’in göç politikaları konusundaki açıklamalarını eleştiren Baerbock, CDU/CSU’nun Avrupa’nın ticaretine zarar verecek şekilde iki yüzlü bir politika yürüttüğünü belirtti.