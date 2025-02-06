Almanya, Türk Savunma Sanayisi ile Mühimmat Üretiminde İşbirliği Yapıyor

Almanya'dan Türkiye ile Savunma Sanayisinde İşbirliği

Almanya, 155 milimetre topçu mühimmatı üretim kapasitesini artırmak için Türk savunma sanayisindeki yeniliklerden yararlanma kararı aldı. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle artan mühimmat talebi, birçok ülkenin üretim kapasitelerini artırma yönünde adımlar atmasına neden oldu. Almanya, mevcut askeri ihtiyaçları ve NATO yükümlülükleri doğrultusunda, mühimmat üretimini güçlendirmek amacıyla çeşitli projelere imza atıyor.

Repkon ile Stratejik Anlaşma

Repkon, Türk savunma sanayisinin önemli oyuncularından biri olarak, özellikle 155 milimetre topçu mühimmatı üretimini artırma konusunda Almanya’nın tercihi oldu. Repkon, daha önce de ABD, Pakistan ve Azerbaycan ile mühimmat üretim tesisleri için anlaşmalar imzalamıştı. Şimdi ise Almanya ile yeni bir projeye adım attı.

Alman Silahlı Kuvvetleri için 155 milimetre patlayıcı dolum tesisi kurulumu için yüksek hacimli bir sözleşme imzalandı. Bu tesis, 2027 yılına kadar tam anlamıyla faaliyete geçecek ve dünyadaki en teknolojik patlayıcı dolum tesislerinden biri olarak tasarlanacak.

Yenilikçi ve Otomasyona Dayalı Üretim Kapasitesi

Kurulacak tesis, geleneksel mühimmatların yanı sıra modern, yüksek tahrip gücüne sahip yeni nesil patlayıcıların dolumunu yapacak şekilde inşa edilecek. Minimum insan gücü, maksimum otomasyon esas alınarak oluşturulacak bu tesis, bu alandaki en yenilikçi örneklerden biri olma hedefinde.

Almanya, bu yatırımlarla yerel üretim kapasitesini artırmayı ve 155 milimetre topçu mühimmatındaki tedarik güvenliğini sağlamayı planlıyor. Anlaşma ile birlikte önemli bir alım siparişi de gerçekleştirilecek.

Repkon'un Benzersiz Konumu

Repkon, dolum teknolojisi alanındaki uzmanlığı ile dünyada sayılı firmalardan biri. Talebi karşılamak için Avusturya, İtalya ve İsviçre’de faaliyet gösteren Bowas şirketini bünyesine katan Repkon, patlayıcı malzeme ve ham madde sektöründe önemli bir güç haline geldi. Bowas’ın mühimmat imhası ve askeri patlayıcılar konusundaki uzmanlığı, Repkon’un talep artışına hızlı yanıt vermesine olanak sağladı. Böylece Repkon, hem metal aksam üretimi hem de patlayıcı dolum ve üretim tesisleri kurma kapasitesine sahip dünyadaki tek firma olma unvanını taşıyor.

Almanya, 155 milimetre topçu mühimmatı üretim kapasitesinin artırılmasında Türk savunma sanayisindeki yeteneklerden yararlanacak. Repkon, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin topçu mühimmatlarının üretimi ve teslimatına yönelik projede, 155 milimetre patlayıcı dolum tesisi için Almanya'da bir firma ile "yüksek hacimli" sözleşme imzaladı. Almanya’nın 155 milimetre topçu mühimmatı üretim kapasitesini artıracak olan anahtar teslim projenin sonunda kurulacak üretim tesisi 2027 başında faaliyete geçecek. Kurulacak tesiste, geleneksel mühimmatların yanı sıra modern, tahrip gücü yüksek yeni nesil patlayıcıların dolumu da yapılacak.

Almanya, 155 milimetre topçu mühimmatı üretim kapasitesinin artırılmasında Türk savunma sanayisindeki yeteneklerden yararlanacak. Repkon, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin topçu mühimmatlarının üretimi ve teslimatına yönelik projede, 155 milimetre patlayıcı dolum tesisi için Almanya'da bir firma ile "yüksek hacimli" sözleşme imzaladı. Almanya’nın 155 milimetre topçu mühimmatı üretim kapasitesini artıracak olan anahtar teslim projenin sonunda kurulacak üretim tesisi 2027 başında faaliyete geçecek. Kurulacak tesiste, geleneksel mühimmatların yanı sıra modern, tahrip gücü yüksek yeni nesil patlayıcıların dolumu da yapılacak.