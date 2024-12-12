Almanya, Türkiye'nin Arabuluculuğuyla İmzalanan Ankara Bildirisi'ni Değerlendirdi

Almanya: Ankara Bildirisi ile İstikrar Arayışı

Almanya, Somali ile Etiyopya arasında yaklaşık bir yıldır devam eden bölgesel gerilimi Türkiye'nin arabuluculuğunda sona erdiren Ankara Bildirisinin, "bölgede daha fazla istikrar sağlamak yönünde atılmış önemli bir adım" olduğunu bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin arabuluculuğuyla Etiyopya ve Somali arasında imzalanan Ankara Bildirisi, Afrika Boynuzu'ndaki insanlar için daha fazla istikrar yönünde atılmış önemli bir adımdır. Güven ve ortaklık ruhu içinde daha fazla müzakereyi teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara Süreci'nin Önemi

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı, bölgesel tansiyonu artırmıştı. Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıması ve Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlaması, Somali yönetiminin büyük tepkisini çekmişti.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti gibi kuruluşların krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalırken, Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmıştır. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler, sorunları çözmek için bir mutabakata varmışlardır.

İlgili anlaşmaya göre, Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim talepleri, her iki tarafın da kazanacağı bir iş birliği sürecine dönüştürülmüştür. Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve dört ay içinde bu görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.