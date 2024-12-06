Almanya: Türkiye, Suriye Krizinde Kritik Rol Oynuyor

Almanya'dan Önemli Açıklamalar

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Rusya ve İran'ın Suriye'ye müdahalesinden kaynaklanan endişelerini dile getirdi. Berlin'de gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Fischer, İran destekli milislerin Suriye'deki hareketlerinden ve Rusya'nın rejim karşıtı güçlere yönelik hava saldırılarından duydukları kaygıları aktardı.

Fischer, "Rusya'nın hava saldırıları gibi yabancı devletlerin müdahalelerini büyük bir endişeyle izliyoruz. İran'a yakın milisler tarafından rejimin takviye edildiğine dair haberler de son derece endişe vericidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Rolü Vurgulandı

Ülkesinin müttefikleriyle koordinasyon içinde durumu izlediğini belirten Fischer, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerdeki mevkidaşları ile temaslarda bulunduğunu belirtti. Fischer, "Türkiye'nin mevcut krizle başa çıkmada kesinlikle merkezi bir rolü var çünkü öncelikle Suriye ile ortak bir sınırı var ve ikinci olarak Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor." dedi.

Siyasi Çözüm ve İnsani Yardım Vurgusu

Almanya’nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi bir çözümü desteklediğini yineleyen Fischer, çatışmaların tırmanması durumunda olası yeni mülteci hareketlerine dair kaygılarını ifade etti.

Sivillerin ve sivil altyapının korunmasının hayati önem taşıdığını belirten Fischer, insani yardıma erişimin kesintiye uğramaması ve insani yardım çalışanlarının güvenliğinin garanti altına alınmasının gerektiğini vurguladı.

Esed Rejiminin İnsan Hakları İhlalleri

Son olarak Fischer, Suriye rejiminin savaş suçları ve insan hakları ihlalleri geçmişine dikkat çekerek, "Esed, elbette geçmişte hiçbir şeyden çekinmemiş ve kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmış bir rejime liderlik ediyor. (Rejimin) hala kimyasal silahlara sahip olduğundan şüpheleniyoruz. Esed, acımasız bir kitle katilidir." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.