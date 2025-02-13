Almanya: Ukrayna'nın Barışı İçin Güçlü Güvenlik Garantileri Gerekli

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın uzun vadede barışı kabul edebilmesi için güçlü güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu belirtti.

Baerbock, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna savaşı konusunda en üst düzeyde diyalog kuracak olmasını Deutschlandfunk radyosuna değerlendirdi. “Ukrayna'nın barışa kavuşabilmesi için güvenlik garantilerinin net bir biçimde ifade edilmesi şart. Bu, Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerinin daha fazla desteklenmesi anlamına geliyor. Ben ve diğer dışişleri bakanları bu konuda önerilerde bulunduk,” dedi.

Ukrayna'nın, Avrupalıların ve Amerikalıların barış istemesi gerektiğini ifade eden Baerbock, “Putin'in açıkça konuşmak istediği sinyalini vermesi gecikmiş bir adımdır. Üç yıldır Avrupalı komşularımızı en acımasız şekilde bombalıyor. Bu nedenle barışa giden bir yol bulmamız çok önemli. Ancak bu barış, Ukrayna'nın egemenliğini koruyan bir barış olmalı,” şeklinde konuştu.

Bakan Baerbock, Avrupa'nın barış ve güvenlik açısından varoluşsal bir kavşak noktasında bulunduğunu vurguladı. “Avrupalılar olarak bu dönemde kendi rollerimizi oynamak zorundayız. Ukrayna'nın da alınacak kararlara dahil edilmesi şart,” dedi.

Avrupalıların, neyin tehlikede olduğunu anlamaları gerektiğini belirten Baerbock, “Kalıcı barış sağlamak, bunun soğuk bir barış olmaması gerekir. Başka komşu Avrupa ülkelerine yönelik daha büyük saldırıların önüne geçmemiz elzem,” ifadesini kullandı.

Alman askerlerinin Ukrayna'da görev almasıyla ilgili bir soru üzerine Baerbock, “Hiçbir güvenlik yoksa oraya tek başınıza asker gönderemeyiz. Amerikalılar, Ruslar ve Çinlilerle birlikte bir mavi miğfer misyonu düşünmek farklı bir durumdur,” diye yanıtladı.

Son olarak, Baerbock, Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri destek açısından ABD'nin yerini alamayacağını ancak, “Amerikalılara ABD'nin de Avrupa'ya ihtiyacı olduğunu ifade etmenin önemli olduğunu” belirtti.