Almanya, Ukrayna'ya 4 Bin İnsansız Hava Aracı Tedarik Ediyor

Almanya'nın İnsansız Hava Araçlarıyla Desteği

Almanya, Ukrayna'ya 4 bin yapay zeka kontrollü yüksek teknolojili İnsansız Hava Aracı (İHA) göndereceğini resmen açıkladı.

Detaylar ve Teslimat Süreci

Alman Savunma Bakanlığı Sözcüsü Natalie Jenning, Berlin'de yaptığı basın toplantısında, hükümetin askeri güvenliği desteklemek amacıyla Ukrayna'ya bu miktarda silahlı İHA teslim etmeye hazırlandığını kaydetti. Ancak, bu süreçle ilgili daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

Helsing Şirketi ile Anlaşma

Bild gazetesinde yer alan habere göre, Alman yapay zeka şirketi Helsing, eylül ayında Ukrayna Savunma Bakanlığı ile 4 bin İHA için bir sözleşme imzaladı. İlk teslimatın Aralık ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

İHA Özellikleri ve Kullanım Alanları

Söz konusu İHA'ların GPS karıştırma özelliğine sahip olduğu, bu sayede operatörlerin kötü hava koşullarında dahi rotasından sapmadan görev yapabileceği belirtiliyor. Ayrıca, bu İHA'ların, Ukrayna'nın kamikaze İHA'larından çok daha yüksek bir menzil kapasitesine sahip olacağı ve tanklar ile Rus askeri mevzilerine karşı da etkin bir şekilde kullanılabileceği ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.