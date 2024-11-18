DOLAR
34,53 -0,26%
EURO
36,52 -0,61%
ALTIN
2.890,96 -1,89%
BITCOIN
3.101.357,56 -0,21%

Almanya, Ukrayna'ya 4 Bin İnsansız Hava Aracı Tedarik Ediyor

Almanya, Ukrayna'ya 4 bin yapay zeka kontrollü İHA göndereceğini duyurdu. İlk teslimatın aralıkta yapılması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 16:34
Almanya, Ukrayna'ya 4 Bin İnsansız Hava Aracı Tedarik Ediyor

Almanya'nın İnsansız Hava Araçlarıyla Desteği

Almanya, Ukrayna'ya 4 bin yapay zeka kontrollü yüksek teknolojili İnsansız Hava Aracı (İHA) göndereceğini resmen açıkladı.

Detaylar ve Teslimat Süreci

Alman Savunma Bakanlığı Sözcüsü Natalie Jenning, Berlin'de yaptığı basın toplantısında, hükümetin askeri güvenliği desteklemek amacıyla Ukrayna'ya bu miktarda silahlı İHA teslim etmeye hazırlandığını kaydetti. Ancak, bu süreçle ilgili daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

Helsing Şirketi ile Anlaşma

Bild gazetesinde yer alan habere göre, Alman yapay zeka şirketi Helsing, eylül ayında Ukrayna Savunma Bakanlığı ile 4 bin İHA için bir sözleşme imzaladı. İlk teslimatın Aralık ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

İHA Özellikleri ve Kullanım Alanları

Söz konusu İHA'ların GPS karıştırma özelliğine sahip olduğu, bu sayede operatörlerin kötü hava koşullarında dahi rotasından sapmadan görev yapabileceği belirtiliyor. Ayrıca, bu İHA'ların, Ukrayna'nın kamikaze İHA'larından çok daha yüksek bir menzil kapasitesine sahip olacağı ve tanklar ile Rus askeri mevzilerine karşı da etkin bir şekilde kullanılabileceği ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beylikdüzü'nde Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı Kamerada
2
24 Kasım: Öğretmenler Günü ve Tarihteki Önemli Olaylar
3
Mahir Ünal'dan Bingöl'de Terörle Mücadele Vurgusu: 'Demokrasi Kılıfı Altında Eleştirilmez'
4
Fas'ta Doktorlar Ücret Artışı İçin Üç Gün Grevde
5
Ermenistan'da 2 Bakan ile 4 Üst Düzey Yetkili İstifa Etti
6
Almanya, Ukrayna'ya 4 Bin İnsansız Hava Aracı Tedarik Ediyor
7
İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Çocuklar Cezalandırma ve İhlallere Maruz Kalıyor

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme