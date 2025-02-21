Almanya, Ukrayna'ya Destek Sözü Verdi

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini Zelenskiy'ye bildirdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 19:22
Almanya, Ukrayna'ya Destek Sözü Verdi

Almanya, Ukrayna'ya Destek Sözü Verdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceği konusunda güvence verdi. Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada, Scholz'un görüşmede Ukrayna'ya olan sarsılmaz dayanışmasını bir kez daha teyit ettiği bildirildi.

Kalıcı Barış İçin Destek Sürecek

Başbakan Scholz, adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış sağlanıncaya dek Almanya'nın, Avrupalı ve uluslararası ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini vurguladı. İki lider, Ukrayna'da adil bir barışa ulaşmanın yolları hakkında görüş alışverişinde bulunarak, barış müzakerelerinde Ukrayna'nın da masada yer alması ve Avrupa'nın güvenliği ile ilgili konuların Avrupalılarla birlikte ele alınması gerektiği hususunda mutabık kaldılar.

Zelenskiy, Almanya'nın devam eden kapsamlı askeri ve mali desteği için Scholz'a teşekkür etti.

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