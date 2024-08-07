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Almanya ve Filipinler'in Savunma İşbirliği Üzerine Çin'den Gelen Tepkiler

Çin, Almanya ve Filipinler'in savunma işbirliği görüşmesine tepkisini dile getirdi, bölgede barış çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 10:19
Almanya ve Filipinler'in Savunma İşbirliği Üzerine Çin'den Gelen Tepkiler

Çin, Almanya ve Filipinler'in İşbirliğine Tepki Gösterdi

Çin, Almanya ile Filipinler arasında savunma alanında işbirliğinin ele alındığı görüşmeye yönelik sert bir şekilde tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bu konudaki endişelerini basın toplantısı sırasında dile getirdi.

Filipinler'in Rolü ve İddialar

Mao, bölgedeki gerilimlerin kaynağında Filipinler'in bulunduğunu öne sürdü. "Bazı Filipinli yetkililer, olayları yanlış yorumlayarak asılsız iddialarda bulunmamalıdır. Dış ülkelerin, bölgede barış ve istikrarı koruma adına daha yapıcı adımlar atmasını umuyoruz," dedi.

Savunma İşbirliği Görüşmeleri

Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile 4 Ağustos'ta bir araya gelerek savunma işbirliğini genişletme hedeflerini tartıştı. Pistorius, Hint-Pasifik ve Doğu Avrupa'da uluslararası düzenin korunması adına Manila ve Berlin arasındaki ilişkilere vurgu yaptı.

Güney Çin Denizi'ndeki Anlaşmazlıklar

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrası bağımsız ülkelerin egemenlik talepleriyle gergin bir bölge konumunda. Çin, 1947'deki haritalarıyla bu denizin %80'inde egemenlik iddialarını ortaya koydu. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya de bölgede hak iddialarında bulunmaktadır.

Özellikle Paracel ve Spratly Adaları gibi bölgelerdeki anlaşmazlıklar, sık sık gerginliklere neden olmaktadır. Çin’in bu adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemilerini bölgeye göndermesi, ABD ve diğer ülkelerin itirazlarına yol açıyor. 2016'da Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi (PCA), Filipinler'in açtığı davada, Çin’in tek taraflı egemenlik iddialarını yasal olmayan bir durum olarak değerlendirerek karar vermişti.

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