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Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları Şam'ı Ziyaret Etti

Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları, Suriye'nin başkenti Şam'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:15
Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları Şam'ı Ziyaret Etti

Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları Şam'da

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Suriye'nin başkenti Şam'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu önemli ziyaret, Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, Esed rejiminin devrilmesinin üzerinden yaklaşık bir ay geçtikten sonra gerçekleşti.

Baerbock'un ardından Şam'a ulaştığı belirtilen Barrot'un, Lübnan üzerinden Suriye'ye geçtiği kaydedildi. Barrot, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile yaptığı görüşmede, Lübnan ve Orta Doğu'daki genel durumu, siyasi gelişmeleri ve Lübnan ile Fransa arasındaki ikili ilişkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.

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