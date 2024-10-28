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Almanya ve Hırvatistan'dan Ukrayna İçin Önemli Adım

Almanya ve Hırvatistan, Ukrayna’ya 30 muharebe tankı ve zırhlı taşıyıcı sağlamayı hedefleyen bir niyet mektubu imzaladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 21:47
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 21:47
Almanya ve Hırvatistan'dan Ukrayna İçin Önemli Adım

Almanya ve Hırvatistan’dan Ukrayna’ya Destek Mektubu

Almanya ve Hırvatistan, Ukrayna’ya Sovyet dönemine ait 30 muharebe tankı ve 30 zırhlı personel taşıyıcı sağlamayı planlayan bir niyet mektubu imzaladı.

Almanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamada, Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic’in Berlin’de bir araya gelerek, Batı Balkanlar'daki güvenlik durumu, Ukrayna’nın desteklenmesi ve Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonu konularında görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi.Pistorius ve Anusic arasında varılan anlaşma çerçevesinde, Hırvatistan, Almanya’nın maddi desteği ile birlikte Sovyet dönemine ait 30 muharebe tankı ve 30 zırhlı personel taşıyıcısı ile bunların yedek parçalarını ve mühimmatını Ukrayna’ya teslim edecek. Hırvatistan, bu destekle Leopard 2A8 muharebe tanklarının alımını da gerçekleştirecek.

Pistorius, Hırvatistan’ın bu yıl içinde ilk tankları Ukrayna’ya göndereceğini vurgulayarak, “Ukrayna’yı desteklemek için zaman kaybetmemeliyiz.” açıklamasını yaptı.

Hırvatistan Savunma Bakanı Anusic ise, ülkelerinin Silahlı Kuvvetlerine yatırımlarını sürdürdüklerini ifade ederek, “Hırvat ordusu artık modern ve güçlü Leopard 2A8 muharebe tankları ile donatılacak. Bu sayede Sovyet yapımı savunma sistemlerini Batı yapımı sistemler ile değiştirmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Anusic, Almanya ile yaptıkları bu işbirliğinin yeni savunma gereçleri edinme fırsatı sunduğunu ve aynı zamanda Ukrayna’ya yardım ettiklerini kaydetti.

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