Almanya ve Hollanda'dan Rus İHA'larının Polonya Hava Sahası İhlaline Tepki

Almanya ve Hollanda, Rus İHA'larının Polonya hava sahası ihlali nedeniyle NATO'nun 4. maddesi kapsamında inceleme yapılmasını destekledi.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 17:06
Almanya ve Hollanda'dan Rus İHA İhlaline Sert Tepki

Polonya hava sahasına giriş NATO gündeminde

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasına girişini sert bir dille eleştirdi.

Wadephul, başkent Berlin'de Hollandalı mevkidaşı David van Weel ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Rusya bu davranışıyla tehlikeli bir tırmanışa yol açmıştır." diyen Wadephul, Avrupa güvenliğinin zor bir dönemden geçtiğini vurguladı.

Wadephul, "Bunu Brüksel'deki NATO Konseyi'nde görüştük. Şu anda Polonya'nın haklı olarak talep ettiği NATO Antlaşması'nın 4. maddesi uyarınca daha ayrıntılı olarak inceliyoruz." ifadelerini kullandı.

Moskova'nın Ukrayna ile barış için ciddi müzakerelere hazır olmadığına dikkat çeken Wadephul, "Aksine Kremlin, Ukrayna'yı tüm gücüyle boyun eğdirmek istiyor. Buna net bir cevap vermeliyiz ve vereceğiz. Buna Ukrayna'ya kararlı destek de dahildir. Aynı zamanda, yaptırım baskısını önemli ölçüde artırmak da buna dahildir. Bu konuda tamamen hemfikiriz."

Polonya'da yaşanan hadisenin Almanya'da yaşanması halinde savunma için yasal imkanlarının bulunduğunu belirten Wadephul, İHA'larla elektronik veya kinetik mücadele için yasal değişikliklerin hazırlandığını söyledi.

"Hava sahamızın bu şekilde kötüye kullanılmasına izin veremeyiz." diyen Wadephul, "Almanya için iç ve dış güvenlik arasındaki sınır çizgisi o kadar da net değildir. Bu nedenle bunu yasal olarak netleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Wadephul, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemleri nedeniyle AB'nin ilgili ödemeleri durdurma kararına değinerek, "Komisyon Başkanı'nın konuşmasını dikkate aldık." dedi ve Komisyon ile ortak anlayışlarının İsrail'in Gazze'deki savaşının kabul edilemez olduğu yönünde olduğunu vurguladı.

Hollanda'dan da tepki: "Kabul edilemez"

David van Weel ise Rusya'nın hava sahası ihlalinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Van Weel, bunun Rusya'nın tehdidinin giderek arttığını gösterdiğini söyledi.

"Rusya'nın eylemlerini kabul edemeyiz ve bu nedenle Ukrayna'yı desteklemek için daha fazla ne yapabileceğimizi kendimize tekrar tekrar sormalıyız. Bizim için bu, Rusya'nın NATO topraklarının egemenliğini ihlal etmesidir. Eğer durum böyleyse, o zaman net bir cevap vermemiz gerekir." dedi.

Polonya'nın NATO Antlaşması'nın 4. maddesini yürürlüğe koymasını desteklediklerini söyleyen Van Weel, "Bu durumu ayrıntılı olarak analiz edip NATO'nun atabileceği adımları değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in uluslararası hukuka uyması gerektiğini vurgulayan Van Weel, "Gazze'deki durum şu anda felakettir. Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerinde de değişiklikler görüyoruz. Buna Avrupa'nın uygun bir yanıt vermesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

