Almanya ve İngiltere Gazze'de Ateşkes için İşbirliğine Çağırdı

Almanya ve İngiltere'den Ortak Çaba

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Orta Doğu'daki gerginliği azaltmak ve Gazze'de ateşkes sağlamak amacıyla ortak çabaların önemini vurguladılar.

Endişe Dolu Açıklamalar

Scholz, Berlin'deki basın toplantısında, Gazze'deki insani durumu ele alarak, "Aylardır orada büyük insani acı gözlemliyoruz. Tüm tarafları, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için müzakerelere derhal devam etmeye çağırıyoruz." dedi.

Başbakan ayrıca, her iki ülkenin NATO ile olan ilişkisini güçlendirme hedefinde olduklarını ifade etti.

Ortak Güçlendirme Adımları

Starmer, görüşmelerin ikili ilişkiler için bir "fırsat anı" olduğunu belirterek, "Almanya ile ikili işbirliği anlaşması üzerinde çalışmaya başladık." dedi. Yeni anlaşmanın, bilim ve teknoloji alanında güçlü bağlantılar kurma amacını taşıdığını vurguladı.

Gazze İçin Sınırsız İnsani Erişim

Starmer, Gazze'deki insani durumu göz önünde bulundurarak, "Gazze'ye sınırsız insani erişim sağlanmalı." diyerek, sorunun çözümünde ortak çabaların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, İsrail ile Hamas arasında kalıcı bir ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti.

Gelecek Adımlar

Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, Almanya ve İngiltere'nin güçlü bir dostluk ve ortak değerler paylaştığını, bu nedenle ikili ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

İki ülkenin, önümüzdeki aylarda yapacağı hükümet istişareleriyle bu hedefe ulaşmayı planladıkları belirtiliyor.