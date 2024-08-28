Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Almanya ve İngiltere Gazze'de Ateşkes için İşbirliğine Çağırdı

Almanya ve İngiltere Başbakanları, Gazze'de ateşkes anlaşması için ortak çabaların önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 15:54
Almanya ve İngiltere Gazze'de Ateşkes için İşbirliğine Çağırdı

Almanya ve İngiltere'den Ortak Çaba

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Orta Doğu'daki gerginliği azaltmak ve Gazze'de ateşkes sağlamak amacıyla ortak çabaların önemini vurguladılar.

Endişe Dolu Açıklamalar

Scholz, Berlin'deki basın toplantısında, Gazze'deki insani durumu ele alarak, "Aylardır orada büyük insani acı gözlemliyoruz. Tüm tarafları, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için müzakerelere derhal devam etmeye çağırıyoruz." dedi.

Başbakan ayrıca, her iki ülkenin NATO ile olan ilişkisini güçlendirme hedefinde olduklarını ifade etti.

Ortak Güçlendirme Adımları

Starmer, görüşmelerin ikili ilişkiler için bir "fırsat anı" olduğunu belirterek, "Almanya ile ikili işbirliği anlaşması üzerinde çalışmaya başladık." dedi. Yeni anlaşmanın, bilim ve teknoloji alanında güçlü bağlantılar kurma amacını taşıdığını vurguladı.

Gazze İçin Sınırsız İnsani Erişim

Starmer, Gazze'deki insani durumu göz önünde bulundurarak, "Gazze'ye sınırsız insani erişim sağlanmalı." diyerek, sorunun çözümünde ortak çabaların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, İsrail ile Hamas arasında kalıcı bir ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti.

Gelecek Adımlar

Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, Almanya ve İngiltere'nin güçlü bir dostluk ve ortak değerler paylaştığını, bu nedenle ikili ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

İki ülkenin, önümüzdeki aylarda yapacağı hükümet istişareleriyle bu hedefe ulaşmayı planladıkları belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar