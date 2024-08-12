Almanya ve İran Liderleri Arasında Kritik Telefon Görüşmesi

Almanya ve İran Arasındaki Önemli Konuşma

Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki güvenlik endişelerini paylaştı. Görüşme, Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner tarafından yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.

Gerilim ve Kırılma Noktası

Scholz, Orta Doğu’da artan askeri gerilim konusunda derin kaygılarını dile getirerek, bu gerilimin daha da tırmanmasını engellemek amacıyla Pezeşkiyan'a çağrıda bulundu. Aksi halde, bölgedeki ülkeler ve halklar için hesaplanamaz tehlikelerle karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.

Ateşkes Çağrısı

Benzer şekilde, çatışmaların sona ermesi için acil bir ateşkes çağrısı yaparak, Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Scholz, bu anlaşmanın derhal sonuçlandırılıp uygulanmasının, bölgesel gerilimlerin azaltılmasına önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.