Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Almanya ve İran Liderleri Arasında Kritik Telefon Görüşmesi

Almanya Başbakanı Scholz, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaparak bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 18:08
Almanya ve İran Liderleri Arasında Kritik Telefon Görüşmesi

Almanya ve İran Arasındaki Önemli Konuşma

Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki güvenlik endişelerini paylaştı. Görüşme, Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner tarafından yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.

Gerilim ve Kırılma Noktası

Scholz, Orta Doğu’da artan askeri gerilim konusunda derin kaygılarını dile getirerek, bu gerilimin daha da tırmanmasını engellemek amacıyla Pezeşkiyan'a çağrıda bulundu. Aksi halde, bölgedeki ülkeler ve halklar için hesaplanamaz tehlikelerle karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.

Ateşkes Çağrısı

Benzer şekilde, çatışmaların sona ermesi için acil bir ateşkes çağrısı yaparak, Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Scholz, bu anlaşmanın derhal sonuçlandırılıp uygulanmasının, bölgesel gerilimlerin azaltılmasına önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

60 KPSS ile itfaiye alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak