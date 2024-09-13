Almanya ve Polonya'dan Göç Politikaları Üzerine Üst Düzey Görüşme

Almanya Başbakanı Scholz, Polonya'nın Başbakanı Tusk ile göç politikalarını ve kara sınır kontrollerini görüştü.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 20:24
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 20:24
Almanya ve Polonya'dan Göç Politikaları Üzerine Üst Düzey Görüşme

Almanya ve Polonya Liderlerinden Göç Stratejisi Üzerine Görüşme

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkelerinin kara sınırlarındaki kontrol kararını ele aldı.

Kara Sınır Kontrolleri ve Göç Politikaları

İki lider, Alman hükümeti tarafından başlatılan göç politikası kapsamında, kara sınırlarında geçici iç sınır kontrolleri uygulanması ve Avrupa hukuk düzeni dâhilinde düzensiz göçün önlenmesi üzerine görüşlerini paylaştı.

Birlikte Mücadele Vurgusu

Scholz ve Tusk, düzensiz göç ve insan kaçakçılığına karşı etkin bir mücadele için Avrupalı ortaklarla yakın işbirliğinin önemini vurguladılar. Ayrıca, Belarus kaynaklı göçmenlerin kötüye kullanılması karşısında Avrupa'nın dış sınırlarının güçlendirilmesi gerekliliği konusunda da hemfikir oldular.

Polonya'nın Tepkisi

Almanya'nın düzensiz göçü engellemek amacıyla kara sınırlarında uygulamaya koyduğu polis kontrolü kararına yönelik Polonya'nın tepkisi ise, Başbakan Tusk tarafından ifade edilen "kabul edilemez" nitelendirmesi oldu.

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