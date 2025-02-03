Almanya ve Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya Yıllık 200 Bin Ton Yeşil Hidrojen İhracatı Anlaşması

Almanya ve Suudi Arabistan'dan Yeni Bir Adım

Suudi Arabistan ve Almanya, Avrupa'ya yıllık 200 bin ton yeşil hidrojen ihracatı konusunda önemli bir anlaşma imzaladı. Alman kamu enerji şirketi SEFE tarafından yapılan açıklamaya göre, bu işbirliği Suudi firma ACWA Power ile SEFE arasında gerçekleştirildi.

İmza Törenine Üst Düzey Katılım

İmza töreninde, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman ve Almanya Maliye Bakanı Jorg Kukies de yer aldı. Bu anlaşma, üretilen yeşil hidrojenin 2030 yılına kadar yıllık 200 bin ton Avrupa'ya ihraç edilmesini kapsıyor.

Almanya'nın Enerji Stratejisi ve Hidrojen

Almanya, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından yeni enerji kaynakları bulma arayışında önemli adımlar atıyor. Bu çerçevede, hidrojen ithalatı için Brezilya ve Norveç ile de çeşitli anlaşmalar imzalamış bulunmaktadır.

Hidrojen, büyük endüstriyel makinelere, ağır vasıtalara güç sağlamak ve ısıtma için sıfır karbonlu bir yakıt olarak öne çıkmaktadır. Almanya, hidrojen enerji üretiminde kapsamlı bir strateji geliştirerek, çeşitli yollarla elde edilen hidrojenin yalnızca yenilenebilir kaynaklarla üretilmesini önceliyor.

Alman hükümeti, yeşil hidrojen teknolojilerinin lideri ve ihracatçısı olma hedefine ulaşmak için hidrojen araştırmalarını ve diğer ülkelerden hidrojen tedarikini artırmakta kararlıdır.