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Almanya ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Gelişiyor

Almanya Başbakanı Scholz, Türkiye ile ilişkilerin güçlenmesi için çaba gösterdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 18:35
Almanya ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Gelişiyor

Almanya-Türkiye İlişkileri Üzerine Önemli Açıklamalar

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye ile hükümetler arası müzakerelerin yeniden başlatılmasının önemine vurgu yaptı. Scholz, "Bu şekilde birçok ikili yapı, dış politika ve savunma sanayi işbirliği formatları yeniden canlandırıldı. Almanya, Avrupa Birliği (AB) nezdinde de AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi için çaba harcıyor," dedi.

Türk-Alman İşbirliğinin Geçmişi

Scholz, iki ülkenin geleneksel ve tarihi işbirliğine dikkat çekerek, "Bu yıl Türk-Alman Dostluk Antlaşması'nın 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu, ilişkilerimizin niteliğini vurgulayan çok önemli bir tarihtir," şeklinde konuştu.

Uluslararası Sorunlar ve İkili Dış Politika

İki ülkenin dünya genelindeki sorunlarla ilgili bilgi alışverişinin önemine de değinen Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdiklerini belirtti. Ayrıca, "İkimiz de Ukrayna'ya destek veriyoruz. Bu savaşın sonsuza kadar sürmemesi için ne yapabiliriz?" diye sordu.

Ekonomik İlişkiler ve Ticaret Hacmi

Almanya ve Türkiye'nin ekonomik ilişkilerinin oldukça iyi geliştiğini kaydeden Scholz, "İkili ticaret hacmimiz rekor seviye olan 55 milyar avroya ulaştı ve bu durumu daha da geliştirmenin yollarını arıyoruz," ifadesini kullandı.

Türkiye-Yunanistan İlişkileri

Başbakan Scholz, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin olumlu bir yönde geliştiğini görmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin gelişimini desteklediğini vurguladı.

Göç ve Mülteci Konuları

Göç ve mülteciler konusundaki işbirliği üzerine, Scholz, Türkiye'nin bu alandaki çabalarının önemli olduğunu belirtti ve Almanya'nın da bu konuda destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Almanya'nın Savunma Politikaları

Almanya'nın savunma sanayi ürünleri ihracatı konusuna değinen Scholz, Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatarak, bu alanda Türk hükümetiyle olan müzakerelerin ilerleyeceğini ifade etti.

İslam Düşmanlığına Karşı Mücadele

İslam düşmanlığına dair önemli mesajlar veren Scholz, "İslam düşmanı bir ayrımcılık kabul edilemez. Farklı inançlara sahip insanlar bir arada yaşamalıdır," dedi. Ayrıca, terör örgütü PKK ile mücadele ettiklerini de belirtti.

İnsani Yardım ve Barış Çabaları

İnsani yardımların önemine dikkat çeken Scholz, Almanya'nın bu konuda en çok yardım yapan ülkelerden biri olduğunu ve Gazze'ye yardım için çaba harcadıklarını ifade etti.

Son olarak, Türkiye'deki Alman konsolosluklarının dünya çapında en fazla vize veren konsolosluklar olduğuna işaret eden Scholz, bu süreçleri dijitalleştirerek daha hızlı hale getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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