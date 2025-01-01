Almanya Yeni Yıl Kutlamalarında Havai Fişek Kazaları: 5 Ölü

Almanya'da Yeni Yıl Kutlamalarında Havai Fişek Faciası

Almanya'daki yeni yıl kutlamaları, havai fişek kazaları ile gölgelenirken, en az 5 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı bulunduğu bildiriliyor.

Yerel medya kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kazalar Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya, Brandenburg eyaletleri ile Hamburg kentinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre ölü sayısı 5 olarak kaydedilirken, ülke genelinde benzer kazalardan dolayı birçok kişi yaralandı.

Yaralılardan bazılarının hastanelerde tedavi altına alındığı ve durumlarının ağır olduğu belirtiliyor.

Berlin'de Yılbaşı Kutlamaları

Berlin'deki yılbaşı kutlamaları, tarihi Brandenburg Kapısı önünde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Yaklaşık 65 bin kişi, kutlama alanını doldurdu. Kutlama bölgesinin çevresindeki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Berlin polisi, etkinlik sırasında taşkınlık yapan ve güvenlik güçlerine saldıran yaklaşık 330 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.