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Almanya Yeşiller Partisi'nin Yeni Eş Genel Başkanları Seçildi

Yeşiller Partisi'nin yeni eş genel başkanları, Franziska Brantner ve Felix Banaszak olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 20:54
Almanya Yeşiller Partisi'nin Yeni Eş Genel Başkanları Seçildi

Almanya Yeşiller Partisi'nde Yeni Dönem

Almanya'da Yeşiller Partisi, Wiesbaden kentinde düzenlenen Olağan Genel Kurul toplantısında yeni eş genel başkanlarını seçti. Franziska Brantner ve Felix Banaszak, oyların sırasıyla yüzde 78,15 ve yüzde 92,88'ini alarak bu göreve layık görüldü.

Franziska Brantner ve Felix Banaszak Kimdir?

Brantner, Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı'nda müsteşar olarak görev yaparken, oylama öncesinde yaptığı konuşmada Almanya'nın yatırım ihtiyacına dikkat çekti. İklim dostu ısıtma sistemlerinin teşvik edilmesi konusunda kararlılıkla çalışacağını ifade etti. 2009-2013 yıllarında Avrupa Parlamentosu milletvekilliği yapan Brantner, 2013 yılından bu yana Federal Meclis milletvekili olarak aktif bir rol üstlenmiştir. 2021'de Yeşillerin iktidar ortağı olmasıyla birlikte Bakanlıkta müsteşar olarak görevine devam etmektedir.

Diğer yeni eş genel başkan Felix Banaszak ise, partinin sol kanadının temsilcisi olarak öne çıkıyor. 2018-2022 yıllarında partisinin Kuzey-Ren Vestfalya Eyalet Teşkilatı Başkanı olan Banaszak, 2021 yılında milletvekili seçilerek meclisteki yerini aldı.

Partideki Değişim ve Yeni Yönetim

Eski Genel Başkan Yardımcısı Pegah Edalatian da partinin yeni genel sekreteri olarak atanarak yönetim kadrosunu genişletti. Almanya'nın doğusunda bulunan Thüringen, Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde eylül ayında gerçekleşen seçimlerde Yeşiller Partisi'nin aldığı başarısız sonuçların ardından, eski eş genel başkanlar Omid Nouripour ve Ricarda Lang ile parti yönetimi, istifa ederek yeni yönetimin oluşumuna zemin hazırlamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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