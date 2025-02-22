Alo 181'e Çevre İhbarları Yağdı, Martılar için Çözüm Arandı

Alo 181, çevre ihbarlarına hızlı yanıt vererek 796 bin çağrı aldı; martı sorununu çözmek isteyen vatandaşlar ilginç taleplerde bulundu.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 12:05
Alo 181'e Çevre İhbarları Yağdı, Martılar için Çözüm Arandı

Alo 181: Çevre İçin Çözüm Arayan 796 Bin Çağrı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2013 yılından bu yana hizmet veren çağrı merkezi Alo 181, geçen yıl 796 bin 853 kez arandı. Vatandaşların kentsel dönüşüm, tapu işlemleri ve çevre sorunları ile ilgili taleplerini yanıtlayan bu merkez, çevreye zarar veren işletmelere toplam 190 milyon 468 bin 759 lira ceza uyguladı.

Müşteri Talepleri ve İlginç Sorular

Çevre sorunlarına dair gelen talepler arasında "Martıların geçişine engel olmak için nasıl tedbir alabiliriz?" ve "Kozmetik ürünler havaya ve çevreye zarar veriyor mu?" gibi sorular dikkat çekti. Bu ilginç çağrılar, Alo 181’in amacını ve halkın çevreye olan duyarlılığını gözler önüne seriyor.

İlginç İhbarlar ve Denetimler

Söz konusu çağrıların en fazlası İstanbul, Ankara, Antalya, Hatay, İzmir, Adana, Kahramanmaraş, Konya, Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi büyük şehirlerden geldi. Gelen çağrıların %46,42'si tapu ve kadastro, %36,34'ü çevre, %17,24'ü ise şehircilik konularını kapsamaktadır. En çok gelen talepler arasında tapu randevusu ve kentsel dönüşüm konularında finansman ve kredi talepleri yer alıyor.

Temmuz Ayında Artan Çağrılar

Aylık bazda değerlendirildiğinde, temmuz ayında deniz ve kıyı alanlarındaki kaçak yapılaşmalara yönelik en fazla ihbar yapıldığı kaydedildi. Çağrı merkezinin ele aldığı çevre yönetimi konuları arasında gürültü, atık yönetimi, hava kirliliği ve emisyon yönetimi gibi ciddi meseleler bulunmaktadır.

İlginç Çağrılar ve Çözüm Arayışları

Özellikle Sinop’tan gelen bir vatandaş, yaşadığı sitenin martılar tarafından sürekli olarak kirletildiğini ifade ederek “Martıların geçişine engel olmak için nasıl tedbir alabiliriz?” diye sordu. Ayrıca, bir ilkokul öğrencisi de Alo 181'i arayarak kozmetik ürünlerin çevre üzerindeki etkileri hakkında bilgi almak istedi. Bu tür çağrılar, Alo 181’in sadece resmi ihbarlara değil, aynı zamanda vatandaşların günlük yaşamına dair endişelerine de yanıt verdiğini gösteriyor.

Alo 181, çevre bilinci ve duyarlılığını artırmak için çalışmalara devam edecek.

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