Alpargün Müteahhidine 'Olası Kast'la 62 Kez Müebbet ve 865 Yıl Hapis

Alpargün Apartmanı davasında mahkeme tekrar aynı cezayı verdi

Adana'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün hakkında verilen 62 kez müebbet ve toplam 865 yıl hapis cezası, yerel mahkeme tarafından yeniden teyit edildi.

Olayın geçmişi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde, Adana Çukurova'ya bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki Alpargün Apartmanı çöktü ve bina içinde bulunan 96 kişi yaşamını yitirdi. Deprem sonrası Hasan Alpargün, deprem günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kaçtı; yakalanarak 13 Şubat 2023'te Adana'ya getirildi ve tutuklandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Eylül 2024'te görülen karar duruşmasında sanığa 'olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi. Ancak Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, kararı hukuka aykırı bularak dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

Mahkemenin gerekçesi ve bugün verilen karar

Bugün yeniden görülen duruşmada Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, istinaf mahkemesinin bozma kararına rağmen önceki hükmünde direnerek sanığa tekrar 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi.

Mahkemenin 85 sayfalık gerekçeli kararında, Alpargün'ün statik proje müellifi, yapım müteahhidi ve fenni mesul olarak birden fazla sorumluluğa sahip olduğu belirtildi. Hazırlanan statik projenin yetersizliği, kolon, kiriş ve temel donatı alanlarının eksik bırakılması ile proje ve uygulama arasında ciddi uyumsuzluklar tespit edildiği kaydedildi.

Gerekçede özellikle taşıyıcı sistemde projeyle uygulama arasında 100-150 santimetreyi bulan kolon kaymaları bulunduğu, malzeme kalitesi ve donatı detaylandırmasının da yetersiz olduğu vurgulandı. Mahkeme, Yargıtay içtihatları ve doktrindeki Frank formülüne atıf yaparak sanığın 'olursa olsun' diyerek hareket ettiğini ve bu nedenle olası kast oluştuğu sonucuna vardı.

Ayrıca karar metninde, sanığın depremden hemen sonra KKTC'ye kaçarak yakalanması ve yargılama sürecinde suça yönelik pişmanlık göstermemesi gerekçesiyle TCK'nın 62. maddesi uyarınca takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmedildi.

Mahkemenin bu kararı, hem teknik sorumlulukların yerine getirilmemesi hem de sanığın tutumunun ceza hukuku açısından değerlendirilmesi bakımından önem taşıyor.

