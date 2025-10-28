Alper Gezeravcı Azerbaycan'da: Türkiye'nin Milli Uzay Programı Anlatıldı

Alper Gezeravcı Azerbaycan'da Türkiye'nin Milli Uzay Programını Anlattı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Azerbaycan Teknik Üniversitesi (ATÜ) konferans salonunda Türkiye'nin Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonunu öğrenci ve akademisyenlerle paylaştı. Etkinlik, Bakü Yunus Emre Enstitüsü organizasyonunda düzenlendi.

Etkinlik ve katılım

ATÜ'nün yönetim ve akademik kadrosu ile çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlikte Gezeravcı, programın hedeflerini ve insanlı misyonun ayrıntılarını aktardı. Sunum sırasında hem teknik boyutlar hem de gençlere yönelik ilham verici mesajlara yer verildi.

Gençlere yönelik mesaj

Gezeravcı, uzay görevini sadece bilimsel bir adım olarak görmediklerini, bunun aynı zamanda Türk gençlerine ilham kaynağı olacak bir misyon olduğunu vurguladı. Kendisini sembolik bir isim olarak tanımlayarak, "Bu işin merkezinde hedef alınan kitle Türk gençliğidir. Ana kahramanlar Türk gençleridir." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonrası basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Azerbaycanlı gençlerle paylaştıklarının ilerleyen dönemde uzaya erişim ve teknolojik alanlardaki başarılara ilham vereceğini belirtti. Gençlerin heyecanından memnun olduğunu dile getirerek, "Azerbaycan'ın geleceği açısından müthiş potansiyeli olan bir yeni nesil adım adım geliyor." dedi.

Türk devletleri arasında uzay işbirliği

Türkiye'nin elde ettiği başarıları tüm Türk devletleriyle paylaştıklarının altını çizen Gezeravcı, "Bu coğrafyada geleceğe yönelik güç birliği yapıyoruz. Ülkelerimizi sanayi devriminin bir sonraki safhası için hazır hale getirecek işbirliği süreçlerine doğru adım adım yaklaşıyoruz." şeklinde konuştu. Ayrıca, "Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin uzay ve uydu çalışmaları alanında ortak projeleri var. İlerleyen süreçte uzaya da hep birlikte imza atacağız." ifadeleriyle bölgesel işbirliğine vurgu yaptı.

Sonuç olarak, Gezeravcı'nın ATÜ'deki sunumu, Türkiye'nin uzay vizyonunu paylaşmak ve genç kuşakları motive etmek amacıyla önemli bir adım olarak değerlendirildi.

