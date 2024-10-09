Alper Gezeravcı İtalya'da Uzay Deneyimlerini Paylaşıyor

Alper Gezeravcı İtalya'da Uzay Sektörünü İnceliyor

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Axiom-3 ekibi ile birlikte İtalya’ya giderek uzay sektöründeki gelişmeleri inceleyecek.

Uzay Projeleri ve İşbirlikleri

Gezeravcı, uzay alanındaki deneyimlerini paylaşmanın yanı sıra, İtalya'daki uzay firmalarının altyapılarını yerinde görmek üzere çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Ziyaretleri sırasında, Başbakan Giorgia Meloni ile yaptığı görüşmenin son derece verimli geçtiğini vurguladı.Gezeravcı'nın Açıklamaları:

"Uzay sektörüne yoğun şekilde üretim yapılan ülkelerden biri İtalya. Üretim bantlarını yerinde görüp, projelerin gidişatını gözlemleme fırsatı bulacağız," dedi. Ayrıca, uzay görevleri süresinde edinilen tecrübeleri gençlerle paylaşarak onların hayallerine ilham vermek istediklerini belirtti.

TEKNOFEST ve Gençler Üzerindeki Etkisi

İtalya ziyaretinden önce Adana'daki TEKNOFEST'te yer alan Gezeravcı, "TEKNOFEST, gençlerimizin özgüvenlerini artıran önemli bir organizasyon. Ücretsiz olması ise etkinliği daha da değerli kılıyor," şeklinde konuştu.

Uzay ve Hava Görevleri Arasındaki Denge

Gezeravcı, uzaydan döndükten sonra yeniden F16 uçağına dönmenin keyfini yaşadığını belirterek, "Uzay ve atmosferdeki uçuşlar tamamen farklı deneyimler," dedi.

Uzaya gidiş ve dönüş anında hislerini anlatan Gezeravcı, "Geri döndükten sonra yaşadıklarımı gördüğümde o an ki duygularımı yeniden yaşamış oldum," şeklinde ifade etti.