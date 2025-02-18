Alperen Sakin'in Ölümünde Sanık Yeniden Hakim Karşında

İzmir'de okul servisinde unutulan Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin sanık okul müdürü yeniden yargılanmaya başladı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:28
Alperen Sakin'in Ölümünde Sanık Yeniden Hakim Karşında

İzmir'de Alperen Sakin Davası Devam Ediyor

İzmir'in Çiğli ilçesinde 8 yıl önce okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin olarak sanık okul müdürü Bekir Gül'ün yargılanmasına yeniden başlandı. Söz konusu olayla ilgili olarak daha önce verilen 3 yıl 20 gün hapis cezası, Yargıtay tarafından bozularak, sanığın tekrar yargılanmasına karar verilmişti.

Duruşmaya Aile Katıldı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, Alperen'in anne ve babası Buket ve Serkan Sakin ile taraf avukatları katıldı. Ancak tutuksuz yargılanan sanık Bekir Gül, duruşmaya gelmeyerek, durumu eleştirdi.

Bozma ilamına karşı söz alan Alperen Sakin'in aile bireyleri, verilen kararın yerinde olduğunu ifade etti. Ailenin avukatı Şenol Diş ise sanık Gül'ün denetimleri yerine getirmediğini ve yönetmeliklere aykırı davrandığını savundu.

Mahkeme Kararları ve Süreç

Mahkeme heyeti, sanığın bir sonraki duruşmaya katılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi. Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin süreçte, olayın meydana geldiği 15 Ağustos 2017 tarihinde, anaokuluna gitmek üzere evinden alınan Alperen, okul servisinde unutulmuş ve maalesef baygın bulunduğunda hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yapılan yargılama sonucunda, servis şoförü, anaokulu sahibi, servis hostesi, öğretmenler ve okul müdürünün yanı sıra ilçe milli eğitim müdürü ve 2 şube müdürü gibi birçok kişiye de çeşitli sürelerde hapis cezaları verilmişti. Aile, maddi ve manevi tazminat talebiyle açtığı davada, İzmir 5. İdare Mahkemesi tarafından 662 bin 491 lira maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Ancak aynı mahkeme, çocuğun 33 aylıkken okula kayıtsız kabul edilmesine göz yumdukları gerekçesiyle aileyi de %50 kusurlu buldu.

Yargıtay ise 4 sanığa verilen hapis cezalarını onarken, okul müdürü için verilen cezanın eksik olduğu gerekçesiyle bu sanığın cezasını bozmuştu.

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