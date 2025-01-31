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Alperen Şengün NBA 2025 All-Star Seçildi, Bakan Bak'tan Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Alperen Şengün'ü NBA 2025 All-Star seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:23
Alperen Şengün NBA 2025 All-Star Seçildi, Bakan Bak'tan Tebrik Mesajı

Alperen Şengün'e Bakan Bak'tan Kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star organizasyonuna seçilen milli basketbolcu Alperen Şengün'ü tebrik etti. Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından 18 yıllık hasretin sona erdiğini belirterek, "Gecenin bu saatinde gelen güzel habere bakın! Alperen Şengün NBA All-Star! NBA All-Star tarihindeki ikinci Türk!" ifadelerini kullandı.

2025 NBA All-Star Tarihleri

2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat 2025 tarihinde San Francisco'daki Chase Center'da gerçekleştirilecek. Bu organizasyon, basketbol dünyasında büyük bir heyecanla bekleniyor.

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