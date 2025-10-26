ALTAY Tankı Eğitimleri HAVELSAN'in Milli Simülatörleriyle Modernleşiyor

HAVELSAN, ALTAY Ana Muharebe Tankı için kullanıcı ve bakım eğitimlerinde kullanılacak modern, yerli eğitim araçlarını geliştirdi. Proje kapsamında 44 farklı tipte toplam 94 eğitim aracı hazırlandı; teslimatlar yıl sonunda başlayacak ve eğitimler sanal gerçeklik, simülatör ve multimedya sistemleriyle desteklenecek.

Milli eğitim araçları ve hedefleri

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, ALTAY Eğitim Araçları ile tankın bileşen ve alt sistemlerinin tanıtım ve kullanım eğitimleri, bakım ve arıza giderme faaliyetlerinin gösterimi ve uygulanmasına yönelik eğitimlerin verileceğini belirtti.

Gerçek tankın yürütme maliyetlerine (yakıt, yedek parça, insan gücü) katlanmaksızın, HAVELSAN tarafından geliştirilen eğitim araçları ve simülatörler kullanılarak, daha fazla sayıda öğrenciye eşzamanlı ve çok daha düşük işletme maliyetleri ile kullanıcı ve bakım eğitimleri verilebilecek, kahraman tankçılarımız yerli ve milli teknolojiler ile geleceğin muharebe sahasına hazır olarak yetiştirilecektir.

Eğitimin etkinliği ve sanal çözümler

ALTAY Eğitim Araçları Proje Yöneticisi Alkan Dalkılıç projeyle ilgili detayları aktardı: proje sözleşmesinin 1 Mayıs 2019 tarihinde imzalandığını, takviminin ise 21 Haziran 2023 tarihinde başladığını ifade etti. O günden itibaren yoğun faaliyetlerle devam ettiklerini vurguladı.

Bu kapsamda 44 farklı tipte toplam 94 eğitim aracı teslim edeceğiz. Bunun içerisinde iskelet tipi tank maketinden dış aydınlatma donanımı maketine, canlı kule eğitim maketinden bakım eğitim istasyonu sistemlerine kadar çok farklı türde sistem veriyoruz. Bu sistemlerle kullanıcının daha etkin şekilde tankı tanımasını, öğrenmesini, kullanmasını ve arızalarını gidermesini sağlamış olacağız.

Genellikle tam görev simülatörlerimize aşinasınız. Tam görev uçuş simülatörlerimizde bildiğiniz üzere pilot yetiştiriyoruz. Halihazırda uçuş eğitimi almış ve uçabilen pilotlara tip intibak ve acil durum senaryolarını koşturduğumuz simülatörlerimiz tam görev simülatörleri. Burada ise tankı hiç görmemiş, tanımayan personele tankı tanıtacağımız ve eş zamanlı olarak pek çok öğrenciye tankı tanıtabileceğimiz eğitim araçları tasarlıyoruz, dizayn ediyoruz. Burada açık ve yarı açık yapıda eğitim araçlarıyla aynı anda pek çok kullanıcının tankın bileşenlerini öğrenmesini ve görmesini sağlıyoruz. Bunun multimedya sistemiyle, kameralarımızla ve büyük ekran televizyonlarımızla destekliyoruz. Yani eğitime yaklaşamayan öğrenciler, o an için fiziki olarak tankın veya maketin içerisinde olamayan öğrencilerimiz dışarıdan multimedya sistemleri sayesinde içeride verilen eğitimi takip edebiliyorlar ve eğitime katılmış oluyorlar. Bu sayede sınıf ortamında daha fazla sayıda öğrenciye aynı anda eş zamanlı olarak eğitim sağlamış oluyoruz.

Okullar ve uygulama sahaları

Dalkılıç, ALTAY Eğitim Araçları'nın Mamak'ta bulunan Tank Okulu ve Balıkesir'deki Bakım Okulu'nda proje ana yüklenicisi BMC tarafından oluşturulan dershanelere konuşlandırılacağını söyledi. Eğitim alacak personelin gerçek tanka yakın bir ortamda, gerçek sistemler üzerinde eğitim almasını, kas hafızası oluşturmasını ve eğitim yardımcılarıyla birlikte tankı öğrenmesini sağlayacaklarını aktardı.

Bakım personelleri için de arızacılık eğitimlerimizi vereceğimiz maketlerimiz olacak. Bunları hem gerçek sistemler üzerinden sağlayacağız hem de gerçek sistemler üzerinden sağlayamayacağımız gövde elektrik donanımı gibi gömülü olan ve aşırı sayıda kablaj içeren, aynı anda pek çok kullanıcıyı götüremeyeceğimiz yerlere sanallaştırma çözümleriyle daha etkin bir eğitim sağlıyor olacağız.

Yerli güç grubuna geçişe hazırlık

Projenin ilerleyen aşamalarında yerli güç grubuna geçişle ilgili olarak Dalkılıç, Buna hazırlıklıyız. Projenin süregelen aşamasında zaten planlı bir faaliyet olduğu için hem Grup 1 kapsamındaki Kore motorlarla simülatörlerimizi gerçekleştireceğiz. Sonrasında yerli BATU Güç Grubu'nun ALTAY'a dahil olmasıyla biz de maketlerimizde BATU'yu kullanıyor olacağız. Dolayısıyla her iki güç grubuna yönelik olarak kullanıcı ve bakım eğitimlerini sağlıyor olabileceğiz. yanıtını verdi.

Sanallaştırma kapsamında tankın içindeki ve üzerindeki avadanlıkları gösterebildikleri bir ortam oluşturduklarını ifade eden Dalkılıç, Bunun kullanıcıya ALTAY tankını ve bileşenlerini gösteriyor, öğretiyor olacağız. Hem içerisini hem dışarısını farklı pozisyonlarda oturarak sürücü, komutan, nişancı ve doldurucu pozisyonlarında etrafında sanal gerçeklik gözlüğüyle tankın içerisinde ne görüyorsa görüyor olacak. İşaret ettiğinde birimin ismi ve tanıtım senaryoları ortaya çıkacak. İlerleyen aşamalarda bunu etkileşimli hale getirerek tankın sanal versiyonu üzerinden eğitimini sağlayabiliyor olacağız. ifadelerini kullandı.

Teslimat takvimi

Dalkılıç, teslimatlara yıl sonu itibarıyla başlayacaklarını ve 10 parti halinde tamamlayacaklarını bildirdi. 94 eğitim aracını 3 yıl içerisinde güvenlik güçlerinin envanterine dahil edeceklerini belirtti.

Türk savunma sanayisinin 28 Ekim'de teslimatına başlayacağı ALTAY Ana Muharebe Tankı'nın kullanıcı ve bakım eğitimleri için milli teknolojiler kullanılarak modern eğitim araçları hazırlanıyor.