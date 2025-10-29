ALTAY Tankı Yerli BATU Güç Grubu ile 2026'da Hazır Olacak — BMC Power'tan Kritik İlerleme

ALTAY Tankı'nın kalbi yerli BATU Güç Grubu ile atacak

BMC Power, ALTAY Tankı için geliştirilen yerli BATU Güç Grubunda önemli mesafe aldı. Seri üretimi Güney Kore'den tedarik edilen güç grubuyla başlayan proje kapsamında ilkin 85 tankın bu yapı ile üretilmesi, ardından yerli güç grubuna geçilmesi hedefleniyor.

Geliştirme ve üretim çalışmaları

Seri üretime giren programda, 400 ve 600 beygirlik motorların yanı sıra 1000 ve 1500 beygirlik güç gruplarının üretim ve geliştirme süreçleri sürüyor. Açılışı yapılan BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi'nde, ALTAY Tankı, FIRTINA Obüsü ve yeni nesil zırhlı araçlar ile farklı deniz araçları için yerli ve milli motor ile transmisyon üretilecek.

Kara araçlarında seri üretime alınan 400 beygir TUNA motoru ile çalışan VURAN ve KİRPİ II araçları güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

Zamanlama ve testler

Güney Kore'den sağlanan güç grubu, ALTAY seri üretiminde 2028 yılına kadar ihtiyacı karşılayabilecek. Yerli BATU Güç Grubu'nun olgunluk seviyesinin ise 2026 sonu itibarıyla üst seviyeye çıkarılması planlanıyor. BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da ALTAY'ın ilk teslim töreninde bu hedefi vurguladı ve 2026 sonunda BATU'lu ALTAY'ın hazır olması amaçlandığını belirtti.

BMC Power, güç grubunun motor geliştirme çalışmalarını büyük oranda tamamladı. Laboratuvar ve tank üzerinde yürütülen testler, farklı standartlara yönelik test zarfları ile devam ediyor. Güç grubunun transmisyon bileşeninin geliştirme çalışmaları da eş zamanlı yürütülüyor.

BMC Power, Arifiye'de bulunan Motor ve Transmisyon Test Merkezi'nde ve ALTAY Tankı üzerinde komple güç grubu ile testler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda BATU Güç Grubu yer alan ALTAY Tankı üzerinde seyir ve tırmanma gibi hareket kabiliyeti testleri icra ediliyor.

