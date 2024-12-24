Altı Üniversiteye 105 Akademisyen Alımı İlan Edildi

105 Akademisyen Alım İlanı Resmi Gazete'de Yayınlandı

Ülkemizdeki altı farklı üniversite, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında toplamda 105 akademisyen alımı gerçekleştirecek. Bu alımlara ilişkin ayrıntılı bilgiler, Resmi Gazete'de kamuoyuna duyuruldu.

Üniversiteler ve Alım Sayıları

Söz konusu akademik kadro alımları şu şekilde belirlenmiştir:

Erzurum Teknik Üniversitesi : 6 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi

: 6 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi İstanbul Beykent Üniversitesi : 36 öğretim üyesi

: 36 öğretim üyesi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa : 1 öğretim görevlisi ve 14 araştırma görevlisi

: 1 öğretim görevlisi ve 14 araştırma görevlisi Akdeniz Üniversitesi : 22 öğretim üyesi

: 22 öğretim üyesi Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi : 13 öğretim üyesi

: 13 öğretim üyesi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: 12 öğretim üyesi

Başvuru Süreci ve Bilgiler

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atama süreçlerine dair detaylar, ilgili üniversitelerin resmi internet sitelerinde yer alacaktır. Adayların gerekli şartları sağlaması halinde başvuru işlemlerine yönelmeleri önem taşıyor.

Bu fırsat, akademik kariyer yapmayı hedefleyenler için değerli bir chance sunmaktadır.