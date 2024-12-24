DOLAR
35,24 0,01%
EURO
36,7 -0,15%
ALTIN
2.964,26 -0,3%
BITCOIN
3.322.674,36 -0,91%

Altı Üniversiteye 105 Akademisyen Alımı İlan Edildi

Altı üniversite, farklı akademik birimlerine toplam 105 akademisyen alımı yapacak. Detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 03:29
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 03:29
Altı Üniversiteye 105 Akademisyen Alımı İlan Edildi

105 Akademisyen Alım İlanı Resmi Gazete'de Yayınlandı

Ülkemizdeki altı farklı üniversite, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında toplamda 105 akademisyen alımı gerçekleştirecek. Bu alımlara ilişkin ayrıntılı bilgiler, Resmi Gazete'de kamuoyuna duyuruldu.

Üniversiteler ve Alım Sayıları

Söz konusu akademik kadro alımları şu şekilde belirlenmiştir:

  • Erzurum Teknik Üniversitesi: 6 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi
  • İstanbul Beykent Üniversitesi: 36 öğretim üyesi
  • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: 1 öğretim görevlisi ve 14 araştırma görevlisi
  • Akdeniz Üniversitesi: 22 öğretim üyesi
  • Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: 13 öğretim üyesi
  • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: 12 öğretim üyesi

Başvuru Süreci ve Bilgiler

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atama süreçlerine dair detaylar, ilgili üniversitelerin resmi internet sitelerinde yer alacaktır. Adayların gerekli şartları sağlaması halinde başvuru işlemlerine yönelmeleri önem taşıyor.

Bu fırsat, akademik kariyer yapmayı hedefleyenler için değerli bir chance sunmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Airbnb'nin Kolezyum'daki Gladyatör Deneyimi Tepki Topladı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
3
Nijerya'da Lassa Ateşi Salgını: 190 Can Aldı
4
Ankara'da Dehşet Veren Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
5
Fransa'da François Bayrou Yeni Hükümeti Kurdu
6
Bağcılar'da İşçi Konteynerinde Yangın Söndürüldü
7
Erbakan: Asgari Ücret 35 Bin Lira Olmalı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor