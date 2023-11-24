Altın fiyatları rekor kırdı! 24 Kasım 2023 Cuma günü gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar oldu?

Altın, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü bir yatırım aracı. Altın fiyatları, küresel ve yerel piyasalarda yaşanan gelişmelere duyarlı bir şekilde hareket ediyor. Son dönemde, altın fiyatları yükseliş trendinde. 24 Kasım 2023 Cuma günü, altın fiyatları tarihi zirvelerini gördü.

Altın fiyatları ne kadar oldu?

24 Kasım 2023 Cuma günü, altın fiyatları şu şekilde gerçekleşti:

Altın piyasasındaki güncel duruma göre, gram altın 1.851,14 lira seviyesinde satış görmekte olup %0.21'lik bir artış yaşanmıştır. Aynı dakikalarda ons altın değeri ise 1.993,31 dolar olarak kaydedilmiş ve %0.05'lik bir yükseliş göstermiştir. Diğer altın türlerindeki değişimlere baktığımızda,

Altın (kg) 65.150,00 lira (%0.02 artış),

Altın (Euro/kg) 59.633,82 Euro (%0.19 azalış),



Cumhuriyet Altın 12.691,07 lira (%0.06 azalış),

altın (çeyrek) 3.084,83 lira (%0.06 azalış),

Reşat Altın 13.075,08 lira (%0.06 azalış),

Kulplu Reşat Altın 13.048,86 lira (%0.06 azalış)





Altın fiyatlarını etkileyen faktörler neler?

Altın fiyatlarının yükselmesinde, birçok faktör etkili oldu. Bunlar arasında, şunlar sayılabilir:

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, küresel ekonomiyi olumsuz etkiledi. Bu durum, altına olan talebi artırdı.

Kuzey Kore’nin nükleer denemeleri, bölgesel ve küresel güvenlik endişelerini artırdı. Bu durum, altına olan talebi artırdı.

Ortadoğu’da yaşanan gerilimler, petrol fiyatlarını ve jeopolitik riskleri yükseltti. Bu durum, altına olan talebi artırdı.

Türkiye’nin döviz kuru ve enflasyon sorunu, yatırımcıların TL’den kaçmasına ve altına yönelmesine neden oldu. Bu durum, altın fiyatlarını TL cinsinden yükseltti.

Altın fiyatları ne olacak?

Altın fiyatlarının geleceği hakkında, altın yatırımcıları ve uzmanlar farklı görüşlere sahip. Bazıları, altın fiyatlarının daha da yükseleceğini, bazıları ise düşüş beklentisi içinde olduklarını belirtiyor.

Altın fiyatlarının yükseleceğini savunanlar, küresel ve yerel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin devam edeceğini, altının güvenli liman özelliğinin ön plana çıkacağını, altın talebinin artacağını ve altın fiyatlarının rekor seviyeleri aşacağını iddia ediyorlar. Bu görüşü savunan uzmanlardan biri de Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş. Memiş, ons altının 2023 yılında 2.000 dolar seviyesinin üzerine çıkacağını öngörüyor

Altın fiyatlarının düşeceğini savunanlar ise, küresel ve yerel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin azalacağını, altının güvenli liman özelliğinin zayıflayacağını, altın talebinin azalacağını ve altın fiyatlarının gerileyeceğini iddia ediyorlar. Bu görüşü savunan uzmanlardan biri de Ekonomist Emre Alkin. Alkin, ons altının 2023 yılında 1.800 dolar seviyesine gerileyeceğini öngörüyor.

Altın yatırımı nasıl yapılır?

Altın yatırımı yapmak isteyenler, farklı yöntemler kullanabilirler. Bunlar arasında, şunlar sayılabilir:

Fiziki altın yatırımı: Altın yatırımcıları, kuyumculardan veya bankalardan gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını gibi farklı çeşitlerde altın alabilirler. Fiziki altın yatırımının avantajı, altını elde tutmak ve istenilen zaman nakde çevirmektir. Fiziki altın yatırımının dezavantajı ise, altının çalınma, kaybolma, hasar görme riski, saklama maliyeti, alım-satım arasındaki fark ve vergi maliyetidir.

Altın hesabı yatırımı: Altın yatırımcıları, bankalarda açtıkları altın hesaplarına para yatırarak altın alabilirler. Altın hesabı yatırımının avantajı, altını fiziki olarak saklama riski ve maliyeti olmadan, internet bankacılığı veya mobil uygulamalar aracılığıyla kolayca alıp satmaktır. Altın hesabı yatırımının dezavantajı ise, altın hesabı faizi olmaması, alım-satım arasındaki fark ve vergi maliyetidir.

Altın fonu yatırımı: Altın yatırımcıları, bankalar veya aracı kurumlar aracılığıyla altın fonlarına katılabilirler.