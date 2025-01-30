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Altın Fiyatları Rekor Seviyelere Yaklaşıyor

Altın ons fiyatı, Trump'ın belirsizlikleri ve teknoloji hisselerindeki çalkantılarla 2,780 dolara yükseldi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:46
Altın Fiyatları Rekor Seviyelere Yaklaşıyor

Altın Fiyatları Rekor Seviyelere Yaklaşıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın neden olduğu belirsizliklerin yanı sıra son zamanlarda büyük teknoloji şirketlerinin hisselerindeki piyasa çalkantısı, altının ons fiyatını yeniden 2,780 doların üzerine çıkararak, rekor seviyeye yaklaştırdı.

Güvenli liman varlıklarından olan altın, jeopolitik risklerin yanında hem artan belirsizlik hem de ekonomilerdeki durgunluk endişesiyle dünya genelinde faiz oranlarının düşeceğine ilişkin değerlendirmelerle yükseliş eğilimine devam ediyor. Yeni yılın ilk gününe 2,620 dolardan başlayan altının onsu, yıl başından bu yana yaklaşık 160 dolar değer kazanırken, Ekim 2024'teki 2,790 dolarlık rekor seviyesine de yaklaştı.

Altının ons fiyatı sabah saatlerinde 2,783 dolara yükseldikten sonra, TSİ 16.00'da önceki kapanışın yüzde 0,81 üzerinde 2,780 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının söz konusu performansında merkez bankalarının altın alımları ve sıkı para politikasından dönüşlerinin devam edeceğine ilişkin değerlendirmeler de etkili oluyor. Analistler, Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gelişmelere ek olarak, yeni Trump yönetiminin politikalarının da altın fiyatı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğuna işaret ederek, Trump'ın son günlerde aldığı siyasi kararların ABD'de enflasyonu ve ulusal borcu daha da artıracağına dair endişelere neden olduğunu kaydetti.

Analistler son zamanlarda büyük teknoloji şirketlerinin hisselerindeki piyasa çalkantısının da "güvenli liman" olarak kabul edilen yatırımlara olan talebi artırdığını belirtiyor.

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