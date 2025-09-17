Altın Fiyatlarında Rekor: IKBY'de Evlilikleri Etkiliyor

Altının rekor fiyatları IKBY'de evlilikleri de etkiliyor

HEMİN HUSSEİN / HAYDAR ŞAHİN / EMRAH AKBULAK

Son zamanlarda altın fiyatlarının rekor seviyeye ulaşması, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)nde hem iş insanları hem de halk arasında ciddi endişelere yol açtı. Ekonomik kaygılar toplum yaşamını etkilerken, özellikle evlilik süreçlerinde belirgin değişimler gözlemleniyor.

Fiyat artışı ve nedenleri

Iraklı kuyumcular, dünyadaki siyasi ve ekonomik atmosferin altın fiyatlarındaki yükselişte belirleyici olduğunu vurguluyor. Kuyumcular, mevcut eğilim sürerse yıl sonuna kadar fiyatların daha da artacağını tahmin ediyor. Buna göre 21 ayar altının bir miskali (5 gram) 810 bin dinara (565 dolar) ulaşabilir.

Kuyumcu Vorya Yasin, altının bir trend haline geldiğini belirterek şunları söyledi: "Bugün yeni bir rekor kırıldı ve bir ons altın 3 bin 690 dolara ulaştı. Bu, altın tarihindeki en yüksek fiyat. Yani 21 ayar altının bir miskali (5 gram) 745 bin dinara (520 dolar) ulaştı."

Evlilik süreçlerine etkisi

Kuyumcular, yükselen fiyatların evlilik süreçlerini olumsuz etkilediğini, evlenme oranlarını düşürdüğünü ve gelin adaylarının altın taleplerinde azalma olduğunu aktarıyor. Vorya Yasin açıklamasında, "Evlenmek isteyen bir çift arasında altın miktarı konusunda sorun yaşanıyor ve erkek tarafı bunu karşılayamıyor" dedi ve şu örneği verdi: "Üç yıl önce bir kız 50 miskal (250 gram) altın talep ediyorsa şimdi 15 miskal (75 gram) talep ediyor."

Yasin ayrıca son 20 yıldaki fiyat farkına dikkat çekerek, "20 yıl önce bir kilo altının 9 bin dolar civarında olduğunu ancak şimdiki süreçte 119 bin dolar civarında işlem gördüğünü kaydederek, arada çok büyük bir fark var" değerlendirmesini yaptı. Yükselişte dünyadaki siyasi atmosfer ile ABD’nin Çin ve Rusya gibi ülkelere yönelik yaptırımlarının rol oynadığını belirtti.

Uzman değerlendirmeleri

Kuyumcu Faik Fahd Cabbar da altının tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını söyleyerek, artışın nedenleri arasında Çin, Hindistan ve Rusya’dan gelen yüksek talep ile uluslararası siyasi belirsizlikleri gösterdi. Cabbar, "Bunun birçok nedeni var" diyerek, ABD yönetimi ve Fed arasındaki anlaşmazlıkların da etkili olduğunu ifade etti.

Faik Fahd, uzmanların öngörülerine atıfta bulunarak, eğer mevcut siyasi atmosfer sürerse özellikle Rusya-Ukrayna meselesi nedeniyle gelecekte bir ons altının 3 bin 740 dolara ve 21 ayar altının bir miskalinin 810 bin dinara ulaşabileceğinin öngörüldüğünü aktardı. Ayrıca bugünkü hızlı artışta ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri hareketliliğinin de doğrudan etkisi olduğunu belirtti.

Gelin adaylarının taleplerinde azalma

Her iki kuyumcu da altındaki yükselişin evlilik süreçlerinde gecikmelere yol açmaması için gelin adaylarının altın taleplerini geçmiş yıllara göre azalttığını ifade etti. Bu değişim, bölgedeki sosyal geleneklerde de pragmatik bir uyum olarak yorumlanıyor.

Altın fiyatlarının seyrine ilişkin belirsizlik IKBY'de hem ekonomik hem de toplumsal yaşam üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor; kuyumcular yıl sonu tahminleri ve uluslararası gelişmeleri yakından izliyor.