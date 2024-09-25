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Altın Madalyalı Para Yüzücü Umut Ünlü: Engellilere Umut Olmak İstiyorum

Milli para yüzücü Umut Ünlü, başarısıyla engellilere ilham vermeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:49
Altın Madalyalı Para Yüzücü Umut Ünlü: Engellilere Umut Olmak İstiyorum

Umut Ünlü, Engellilere İlham Olmayı Hedefliyor

Milli para yüzücü Umut Ünlü, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda kazandığı altın madalyalarla hem Türk sporunu gururlandırdı hem de engellilere umut olmayı amaçlıyor. Elde ettiği başarıların arkasında yoğun emek, zorluk ve acıların yattığını belirten Ünlü, birçok engelin üstesinden gelerek, sporun gücünü herkese göstermeyi istiyor.

Başarı Hikayesinin Arkasındaki Zorluklar

Henüz 23 yaşında olan Umut Ünlü, 50 ve 200 metre serbest S3 sınıfında altın madalya kazanarak, Türkiye'ye paralimpik oyunlar tarihindeki ilk madalyaları kazandırdı. Engelli olarak yaşamanın zorluklarını ifade eden Ünlü, “Engelli olarak yaşamak zor, spor yapmak daha da zor. Ancak başarınca insanlar engellilerin neler yapabileceğini anlıyor,” diye konuştu.

Aile Desteği ve Motivasyon

Başarıya ulaşmasında ailesinin desteğinin büyük rol oynadığını vurgulayan Ünlü, annesi Şaheste Ünlü’nün ona olan inancını şöyle anlattı: "Yağmurda antrenmana çıkarken annem muşamba ile üzerimi örtüyordu. ‘Hadi oğlum, ıslanırsan da sorun yok,’ diyordu.” Umut, bunu başarı ile taçlandırarak, tüm engelli bireylere ilham vermek istiyor.

Gelecek Hedefleri ve Engellilere Umut Olmak

Paris’teki başarısının bir başlangıç olduğunu belirten Umut, 2025’te Singapur’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için hedef olarak 3 altın madalya ve bir dünya rekoru kırmayı planlıyor. “Engelli kardeşlerim asla pes etmesin, çok çalışsın ve hayallerinin peşinden gitsin,” mesajını veriyor.

Ehliyet Hedefi ve Bireysel Özgürlük Arayışı

Umut Ünlü, bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek için ehliyet almak istiyor. Yaşadığı zorluklara rağmen, fiziksel durumunu aşarak araba kullanmak için başvuru yapacağını ifade etti. "Ben de ehliyet almak istiyorum. Yurt dışında benim gibi birçok örnek var. Engellilerin de bağımsız bir yaşam sürmesi gerekiyor,” diye ekledi.

Anne Şaheste Ünlü’den Destek ve Gurur

Anne Şaheste Ünlü, oğlu Umut’un başarısı ile gurur duyuyor ve onun engelli bireylere umut kaynağı olacağına inanıyor. “Umut’un başarısı, engelli camiasına örnek olmaya devam edecek,” diyerek, oğlu ile gurur duyduğunu belirtti.

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