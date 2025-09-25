Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası Fethiye'de Başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası, su altı fotoğraf ve video tutkunlarını bir araya getiriyor.

Organizasyon ve katılımcılar

Şampiyona, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından organize ediliyor. Yarışmada 21 sporcu, su altında en iyi fotoğraf ve görüntüyü yakalamak için mücadele ediyor. Etkinlik fotoğraf ve video dallarında yapılmakta olup bu dallar kendi içinde kategorilere ayrılmıştır.

Federasyon yetkilisinin değerlendirmesi

TSSF Sualtı Görüntüleme Teknik Kurul Başkanı Mustafa Emre Kolbakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada yarışmanın fotoğraf ve video dallarında olduğunu belirtti ve şöyle konuştu: "Çekilen su altı görselleri ülkemizin su altı turizmine katkı sağlamak amacıyla çok önemli eserler ortaya çıkarıyor. Bunlar da su altı dünyamızı yurt dışında ve ülkemizde tanıtmak için büyük önem taşıyan veriler sağlıyor. Ülkemizin su altı güzellikleri birçok ülkeden daha iyi konumda. Biz de federasyonumuzun katkılarıyla su altı dünyamızı tanıtmak için gayret gösteriyoruz."

Süreç ve kapanış

Yarışma, 27 Eylül'de gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

