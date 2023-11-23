Altın Rekor Kırıyor: 23 Kasım 2023 Güncel Altın Fiyatları Neler?

Doların ve tahvil getirilerinin düşük seyretmesi altına olan ilgiyi artırırken, altın fiyatları 2 bin dolar seviyesine yaklaştı.

Altının ons fiyatı spot piyasada 1995 dolar civarında işlem görüyor. Altın salı günü 2 bin 79 dolar ile son üç haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Gram altın fiyatı ise 1852 lira, çeyrek altın fiyatı da 3 bin 44 liradan alıcı buluyor.





MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Piyasaların bugün en çok merak ettiği konu Merkez Bankası’nın faiz kararı olacak.

Merkez Bankası’nın politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 37,5’e çıkarması bekleniyor.

ABD ve Japonya’da Şükran Günü nedeniyle piyasaların kapalı olması küresel piyasalarda dalgalanmanın sınırlı kalmasına yol açıyor.

Ortadoğu’da İsrail ve Hamas arasında insani ateşkes anlaşması ile ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaştırma politikalarının sonuna geldiği beklentisi piyasaları etkiliyor.

ABD’DE VERİLER KARMAŞIK

ABD’de dün açıklanan veriler ekonomik görünümün hala belirsiz olduğunu gösterdi. ABD’de dayanıklı mal siparişleri ekimde aylık yüzde 5,4 düşerken, işsizlik başvuruları 209 bine geriledi.

Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi kasımda yukarı yönlü revize edilirken, tüketicilerin kısa ve uzun vadeli enflasyon beklentileri arttı.

Tahvil ihaleleri tahvil faizlerinde oynaklığı artırırken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,36 ile 22 Eylül’den bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 4,41’e yükseldi.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Çeyrek altın, ziynet altın grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak da bilinir.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayarlıdır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki saf altın miktarı ise 1,635 gramdır.

ÇEYREK ALTINLARDA KULP FARKI VAR MI?

Çeyrek altın hem takı hem de yatırım aracı olarak kullanılır. Hediye olarak verilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı alınan çeyrek altınlar ise kulpsuz olur. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.