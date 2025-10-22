Altınay'dan 50 Milyon Dolarlık Teknoloji Kampüsü: Temeli Tuzla'da Atıldı

Temel atma töreni

Altınay Teknoloji Grubu, 50 milyon dolarlık yatırımla hayata geçireceği Altınay Teknoloji Kampüsünün temelini törenle attı. Kampüsün yapımına İstanbul Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesinde başlandı.

Kampüsün amacı ve kapsamı

Şirketten yapılan açıklamaya göre kampüs, robot teknolojileri, hareket kontrol teknolojileri ve alt bileşenlerin geliştirilmesi ile sanayi ve hizmet sektörlerindeki kritik teknolojilerin üretimi için tasarlandı. Tesisin, yenilikçi alanlarda Türkiye'ye katkı sağlaması hedefleniyor.

Hakan Altınay'ın mesajı

Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, Altınay'ın 34 yıl önce üniversite kampüsünde başlayan teknoloji geliştirme yolculuğunun bugün küresel ölçekte bir kampüse dönüştüğünü vurguladı. Altınay, yatırım ölçeğinin 1990'lı yıllarda hayal ettikleri 5 milyon dolarlık projeden bugün 50 milyon dolarlık teknoloji kampüsüne ulaştığını belirtti ve şunları söyledi: "Bu kampüs, yalnızca bir üretim tesisi değil, Türkiye'nin teknolojiye egemen olma ve sosyo-ekonomik kalkınma davasının somut bir simgesidir. Yüksek teknolojiyi yüksek ahlakla geliştirme anlayışımızla yolumuza devam ediyoruz."

Altınay ayrıca, Türkiye'de milli seviyede robot teknolojisi geliştirmek üzere 1991 yılında kurdukları ilk AR-GE şirketi sayesinde ilk 6 eksenli sanayi robotunu geliştirip ürettiklerini; 1994'te geliştirilen Altınay HSR4 robotunu Türkiye'nin hizmetine sunduklarını hatırlattı.

Kapasite, alan ve istihdam

Altınay Teknoloji Kampüsü, toplam 28 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Bu alanın 16 bin metrekarelik bölümü mühendislik ve AR-GE faaliyetlerine, 12 bin metrekarelik kısmı ise üretim teknolojilerine ayrıldı. Tesis, yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin geliştirilmesi ve seri üretimi için gerekli altyapıyı barındıracak.

Kampüs tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde 1.500 kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Bu kadronun 1.200 kişilik bölümü mühendislik ve AR-GE uzmanlarından, 300 kişilik bölüm ise üretim süreçlerinde görev alacak teknik ekipten oluşacak.

Hedefler ve uluslararası açılım

Tesisin, kritik teknolojilerin geliştirilmesine ivme kazandırarak ürün çeşitliliğini artırması ve AR-GE kapasitesini genişletmesi öngörülüyor. Endüstriyel ve insansı robotlardan, dört ve iki ayaklı robotlara kadar birçok alanda yenilikçi çözümler üretilecek. Yeni kampüsün hedefleri arasında, iç talebi karşılamanın yanı sıra uluslararası pazarlara rekabetçi ürünler sunarak Türkiye'nin ihracat potansiyelini yükseltmek de bulunuyor.

Geleceğe yatırım

Altınay, "O günden bugüne yüksek teknoloji üretme amacımızı büyük bir mücadele ve kararlılıkla sürdürdük. Yeni kampüsümüzle bu hedefimizi daha da ileri götürecek bir adım atıyoruz. Geleceğin teknolojisi robot ve robota dayalı ürünler başta olmak üzere yenilikçi teknolojileri ülkemiz için geliştirerek bütün insanlığın hizmetine sunacağız. Daha da büyüyen bir güç ve heyecanla ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceği için teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz." sözleriyle projenin vizyonunu özetledi.

