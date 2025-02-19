Altındağ'da Gecekondu Yangınında Hayatını Kaybeden Ülker Güleryüz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Altındağ'da çıkan yangında yaşamını yitiren 81 yaşındaki Ülker Güleryüz, dostları ve komşularının katılımıyla defnedildi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 18:14
Altındağ'da Gecekondu Yangınında Hayatını Kaybeden Ülker Güleryüz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güleryüz İçin Duygusal Veda

Altındağ ilçesinde dün meydana gelen gecekondu yangınında hayatını kaybeden 81 yaşındaki Ülker Güleryüz için cenaze töreni düzenlendi. Mahallesinde "Necla Teyze" olarak bilinen Güleryüz, sevenleriyle son bir araya gelerek uğurlandı.

Cenaze Töreni Detayları

Cenaze namazı, Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazının ardından kılındı. Törende Güleryüz'ün komşuları ve dostları bir araya gelerek, yaşanan trajediye tanıklık etti. Güleryüz'ün naaşı daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Yangında kaybedilen hayat, mahallesinde büyük bir üzüntü yarattı. Güleryüz'ün yıllar boyu komşuluğunu yaptığı vatandaşlar, ona son selamlarını iletmek için cenaze törenine katıldılar.

Altındağ ilçesinde dün çıkan gecekondu yangınında hayatını kaybeden 81 yaşındaki Ülker Güleryüz...

Altındağ ilçesinde dün çıkan gecekondu yangınında hayatını kaybeden 81 yaşındaki Ülker Güleryüz için cenaze töreni düzenlendi. İkamet ettiği mahallesinde "Necla Teyze" olarak tanınan Güleryüz'ün cenazesine komşuları ve vatandaşlar katıldı.

Altındağ ilçesinde dün çıkan gecekondu yangınında hayatını kaybeden 81 yaşındaki Ülker Güleryüz...

Altındağ ilçesinde dün çıkan gecekondu yangınında hayatını kaybeden 81 yaşındaki Ülker Güleryüz için cenaze töreni düzenlendi. İkamet ettiği mahallesinde "Necla Teyze" olarak tanınan Güleryüz'ün cenazesine komşuları ve vatandaşlar katıldı.

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