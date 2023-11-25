Altını Olanlar Dikkat! Merkez Bankası’ndan faiz hamlesi: Piyasalar nasıl tepki verdi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini sınırlamak için politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40’a yükseltti. Bu karar, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Kararın ardından dolar ve altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı.

Faiz artışı piyasalara güven verdi

TCMB’nin faiz artışı kararı, piyasalarda olumlu algılandı. Karar metninde, faiz artırım döngüsünün sonuna gelindiği ve enflasyonun hedeflenen seviyeye düşürülmesi için gerekli adımların atılacağı vurgulandı. Bu da piyasalarda pozitif reel getiri beklentisi oluşturdu. Böylece, yabancı ve kurumsal yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin artacağı ve ülke ekonomisinin öngörülebilirlik kazanacağı düşünüldü.

Faiz artışı ekonomiye nasıl yansır?

TCMB’nin faiz artışı kararı, ekonomideki yavaşlamayı önlemek ve enflasyonu düşürmek için alınmış bir önlem olarak görülüyor. Faiz artışı, tüketici ve yatırımcı güvenini artırarak ekonomik aktiviteyi canlandırabilir. Ayrıca, faiz artışı, cari açığı azaltarak dış finansman ihtiyacını düşürebilir. Bununla birlikte, faiz artışının maliyetleri de bulunuyor. Faiz artışı, borçlanma maliyetlerini yükselterek kamu ve özel sektör bütçelerini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, faiz artışı, kredi talebini azaltarak büyümeyi yavaşlatabilir.

TCMB faiz kararı ne zaman açıklandı?

TCMB faiz kararı, 25 Kasım 2023 tarihinde saat 14.00’te açıklandı.

TCMB faiz kararı ne kadar oldu?

TCMB faiz kararı, politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40’a yükseltti.

TCMB faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi?

TCMB faiz kararı, piyasaları olumlu etkiledi. Dolar ve altın fiyatları düşerken, borsa yükseldi.