Altının Yükselişi Durdurulamıyor: Tüm Zamanların Rekoru Kırıldı!

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim tarihli başlayan savaş birçok noktada etkisini gösterdi. Yaşanan savaş, jeopolitik riskleri alevlendirirken altın fiyatları da bu etkilerden kaçamadı. Sert yükselişe geçen ve her an kendi rekorunu kırmayı sürdüren altın piyasasında yükselişin devam edeceği öngörüler arasında yer alıyor.

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yönünü değiştirmeden yukarılara tırmanmayı sürdürdü. Son duruma göre Ons altın 1.990 doların üstüne çıkarken gram altında ise 1.830 Lira seviyesi görüldü. Bu oranlar altın piyasasında tüm zamanların en üst seviyesine ulaştığının göstergesi oldu.

Yükselişin ardından uzman görüşleri de daha fazla dikkat çekiyor. Konu ile ilgili Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş da önemli açıklamalarda bulundu. Yavaş açıklamasında, "Fed’in toplantı tutanaklarının yayımlanmasından sonra makro veri setinin de bunu teyit etmesi ve faiz indirimlerine yönelik yorumların Fed yetkililerinden duymaya başlamamızın etkisiyle ons altında yükseliş hareketinin devam ettiğini gördük. Buna ek olarak düşen tahvil getirileri ve dolar endeksinde 3 haftalık düşüşün ardından 102’li seviyelerin görülmesi altında katalist etki yaratan diğer unsurlar olduğu kanısındayız." ifadelerine yer verdi.





Altın piyasasındaki yükseliş ile ilgili açıklamalarda bulunan Ceyhun Yavaş bu durumun devam edip etmeyeceğine dair de önemli detaylara değindi. Yavaş açıklamasında, faiz indirimlerinin beklentiler doğrultusunda ilerlemesi ve dolar yükselişine dair değişimlerin yaşanması durumunda yeni gelişmeler yaşanabileceğine dikkat çekerek, "Fed’in faiz indirimlerine yönelik beklentilerin gelişmesi ve içeride OVP’de öngörüldüğü gibi dolarda yükselişin gerçekleşmesi halinde gram altında yeni seviyeleri konuşabiliriz. Bu tablonun bozulmaması halinde ve teknik seviyelerin gözetilerek altında alımlar yapılabileceği görüşündeyiz." şeklinde ifadelerde bulundu.



Altın fiyatlarındaki değişikliklerin gelecek günlerde yaşanacak jeopolitik gelişmeler ile Amerika Ekonomisi'nin etkisinin olacağı öngörüsü bulunuyor. Uzmanlar altın piyasası ile ilgili yükselişin olabileceğini yakın bir tarihe kadar beyan etmekteydi. Bu yükselişin kararlı adımlarla devam ettiği gözlemlenirken İsrail-Filistin savaşının seyrine göre düşüşlerin de yaşanabileceği belirtiliyor. Altın alım satımı yapacakların da bu riski göz önünde bulundurması öneriliyor.