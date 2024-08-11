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Altınordu'da Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Yol Açtı

Ordu Altınordu ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış, çeşitli ev ve iş yerlerinde su baskınlarına sebep oldu.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 15:05
Altınordu'da Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Yol Açtı

Altınordu'da Önemli Su Baskınları Yaşandı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, etkili olan şiddetli yağışlar, bazı yerleşim yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Kısa süreli aralıklarla devam eden sağanak yağmur, ilçede ciddi bir tehlike oluşturdu.

Su Birikintileri ve Ulaşım Sorunları

Yağmur sonrası yollar ve caddelerde su birikintileri oluştu. Birçok iş yeri ve dairenin bodrum katları sular altında kaldı. Ayrıca, Karadeniz Sahil Yolu’nda sürücüler, yoğun su birikintileri nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşadı.

Altınordu-Ulubey Yolu Kısa Süreli Kapandı

Yağışların etkisiyle Altınordu-Ulubey yolu, su seviyesinin yükselmesi sebebiyle kısa bir süreliğine ulaşıma kapandı. Ancak, suların çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi''nden Müdahale

Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, su tahliye çalışmalarını hızla sürdürerek durumu kontrol altına almaya çalışıyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede aralıklarla süren yağışla birlikte ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede aralıklarla süren yağışla birlikte ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede aralıklarla süren yağışla birlikte ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede aralıklarla süren yağışla birlikte ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede aralıklarla süren yağışla birlikte ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede aralıklarla süren yağışla birlikte ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede aralıklarla süren yağışla birlikte ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede aralıklarla süren yağışla birlikte ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede aralıklarla süren yağışla birlikte ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede aralıklarla süren yağışla birlikte ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu.

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