Altınözü'nde Yenilenen Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Amirliği Hizmete Açıldı

6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan binaların yerine inşa edilen Altınözü Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Amirliği, Vali Mustafa Masatlı'nın incelemesiyle hizmete girdi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 15:17
Yeniden inşa edilen kamu binaları hizmete başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Hatay'da ağır hasar alan ve yıkımının ardından yeniden inşa edilen Altınözü Hükümet Konağı ile İlçe Emniyet Amirliği hizmete açıldı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Masatlı, birçok kamu kurumunu aynı çatı altında buluşturan ve vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Hükümet Konağı'nda incelemede bulundu.

Vali Masatlı birimleri yerinde inceledi

Masatlı, modern ve konforlu ortamda kamu hizmeti sunmaya başlayan Hükümet Konağı bünyesindeki birimleri tek tek gezerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Emniyet binası kamusal güvenliği güçlendirecek

Vali Masatlı, ardından vatandaşlara daha güvenli, hızlı ve etkin hizmet sunulması amacıyla yapımı tamamlanan Altınözü İlçe Emniyet Amirliği binasını ziyaret etti.

Modern imkanlarla donatılan binanın, kamu güvenliğini güçlendireceğini ve emniyet hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacağını belirten Masatlı, "Yeni hizmet binaları Hatay'ımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

