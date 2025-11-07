Altıntepe Kalesi Drone Görüntüleriyle Gündemde: Erzincan'da Urartu İzleri

Altıntepe Kalesi drone ile görüntülendi: Erzincan'da Urartu izleri yeniden gündemde

Üzümlü ilçesi sınırlarında yer alan Altıntepe Kalesi, dron ile yapılan görüntülemelerle bir kez daha dikkat çekti. Urartu, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait izler taşıyan kale, sahip olduğu tarihî zenginlikle Anadolu arkeolojisinin önem taşıyan merkezlerinden biri olmaya devam ediyor.

Kazı geçmişi ve keşfedilen yapılar

Altıntepe, Erzincan Ovası’nın kuzeydoğu kenarında, ova seviyesinden yaklaşık 60 metre yükseklikteki volkanik bir tepe üzerine kuruludur. Tepenin adı ilk kez 1938 ve 1956 yılındaki yasa dışı kazılarla duyulmuş; 1959 yılında Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tahsin Özgüç öncülüğünde başlayan bilimsel kazılarla tarihi önemi ortaya konmuştur.

1967 yılına kadar süren çalışmalarda iç kale kapısı, tapınak-saray yapısı, surlar, apadana, depo binası ve açık hava tapınağı gibi yapılar gün yüzüne çıkarıldı. Tepenin güney yamacında tespit edilen üç taş örme mezar ise dönemin gömü geleneklerine ışık tuttu.

Koruma çalışmaları ve yeni kazılar

Kazıların ardından alan Kültür Bakanlığı'na devredildi; bir bölümünün definecilerce tahrip edilmesine karşın, 2002 yılında Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu tarafından yürütülen yeni kazılarla saha yeniden koruma altına alındı. Altıntepe’nin yaklaşık 200 metre genişliğe sahip tepesinde Bizans dönemine ait sur kalıntılarının, bazı Urartu yapılarını tahrip ettiği de belirlendi.

Günümüzde kazılara ara verilmiş olsa da bölgeden çıkarılan eserler, Urartu kültürünün Anadolu’daki en önemli temsilcileri arasında gösteriliyor.

Müze koleksiyonları ve sergilenen buluntular

Kazı döneminde ortaya çıkarılan birçok eser, o yıllarda Erzincan'da müze olmaması nedeniyle Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne götürülmüştür. Müzemizin açılmasıyla bu eserlerin bir kısmı yeniden Erzincan'a kazandırılmıştır. Altıntepe kazılarında elde edilen buluntular arasında seramik parçaları, at koşum takımları, metal mobilya aksamları ve ok uçları gibi örnekler yer almakta ve Erzincan Müzesi'nde sergilenmektedir.

Erzincan Müze Müdürü Mustafa Bayam, Altıntepe’nin kentin en önemli arkeolojik miraslarından biri olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Altıntepe Kalesi, Üzümlü ilçesi sınırlarında, Erzincan’a 16 kilometre uzaklıkta, doğal bir tepe üzerinde yer alıyor. Urartular döneminde M.Ö. 7. ve 9. yüzyıllar arasında yerleşim görmüş, batıdaki en önemli Urartu eyalet merkezlerinden biri. İlk sistematik kazılar 1959-1968 yılları arasında Prof. Dr. Tahsin Özgüç tarafından yürütülmüştür. O dönemde çıkarılan saray kompleksi, tapınak, havuzlar, kanalizasyon sistemi, depo yapıları ve çeşitli arkeolojik eserler, o yıllarda Erzincan’da müze bulunmadığı için Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne götürülmüştü. Müzemizin açılmasıyla bu eserlerin bir kısmını yeniden Erzincan’a kazandırdık ve sergiliyoruz."

Bilimsel ve turistik değer

Altıntepe, Urartu’nun batıdaki en önemli yerleşimlerinden biri olarak hem bilim dünyasının hem de tarih meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Son dron görüntüleri, bölgenin tanıtımına ve korunmasına yönelik ilgiyi yeniden canlandırdı.

