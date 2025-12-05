ALTSO Başkanı Eray Erdem Ankara'da Alanya'nın Sesi Oldu

TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'nda taleplerini iletti

TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkan Yardımcısı ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'nda Alanya'nın önceliklerini aktardı.

Erdem, konuşmasında özellikle emlak sözleşmeleri konusunda düzenleme ihtiyacına vurgu yaparak şunları söyledi: "Bu konuda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var. Sektörün gerçekleri dikkate alınarak ticaret kanununda gerekli değişikliklerin yapılmasını talep ediyoruz".

Ayrıca yeni yangın yönetmeliği kapsamında dayanıklı kapı uygulamasının sahadaki etkileri ve beklentilerini dile getirdi; uygulamanın sektöre yansımalarını paylaştı.

Erdem, Alanya'daki ikametgah sorununa da dikkat çekerek, "İkametgah problemi Alanya’mızda her sektörü yakından ilgilendiriyor. Bu konuda da yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bir an önce sektörü rahatlatacak uygulamalar hayata geçirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Toplantı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ALTSO Başkanı Eray Erdem, bakan yardımcıları, bürokratlar ve oda ile borsa başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

