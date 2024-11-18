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Altun’dan Ahıska Türklerine Destek: '80 Yıllık Yaraların Kapanması İçin Mücadele Sürecek'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Ahıskalı Türklerin sorunlarına yönelik diplomatik desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:44
Altun’dan Ahıska Türklerine Destek: '80 Yıllık Yaraların Kapanması İçin Mücadele Sürecek'

Ahıska Türklerinin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu’na Video Mesaj

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2. Uluslararası Ahıska Türklerinin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu'na video mesaj gönderdi. Mesajında, Türkiye'nin, öz vatanlarına geri dönmek için çabalayan Ahıskalı kardeşlerinin 80 yıllık yaralarının kapanması için büyük diplomatik çabalar verdiğini ve vereceğini vurguladı.

Ahıska Türklerine Saygı ve Destek

Altun, Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı ile Dünya Ahıskalı Türkler Birliği'nin ortak düzenlediği sempozyumda, sürgünde hayatını kaybeden Ahıska Türklerine rahmet diledi. Ahıska Türklerinin sorunlarının akademik ve uluslararası ilişkiler anlamında ele alınmasının önemine değinen Altun, birlik ve beraberlik vurgusunu da yaptı.

Altun, “Milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un sözlerine dikkat çekerek, toplumsal dayanışmanın gücünü ve birlik olmanın önemini hatırlattı: 'Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez...'” ifadelerini kullandı.

Ahıska Türklerinin Kimliğini Koruma Mücadelesi

Altun, yaklaşık 100 bin Ahıska Türkünün geçmişte yurtlarından koparılmasına rağmen kimliklerini ve kültürel değerlerini koruduğunu belirtti. “Türkiye Cumhuriyeti, 'tehcir ve soykırıma rağmen' bu başarıyı sağlayanlara sonsuz destek vermek için kararlıdır” dedi.

Ahıska’nın Güncel Durumu

Halen 500 binin üzerinde Ahıskalı'nın yurtlarından uzakta olduğunu belirten Fahrettin Altun, son yıllarda Ahıskalı Türklerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanmaları yönünde önemli adımlar atıldığını kaydetti. “2002 sonrası dönemde bu sayı 15 kata yakın arttı ve 70 bini geçti.” diye ekledi.

Uluslararası İnsan Hakları ve Ahıskalılar

Fahrettin Altun, dünya genelindeki tehcir ve soykırımlara karşı duruşu eleştirerek, söz konusu Müslümanların durumu olunca bazı ülkelerin sessiz kaldığını ifade etti. “Dillerini yutanlar, tarihin ve Allah'ın azabından kurtulamayacaklar” ifadesiyle sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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