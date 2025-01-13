Altun'dan 'Aile Yılı' Vurgusu: Aile Geleceğin Temelidir

Altun'un 'Aile Yılı' Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ailenin hayattaki önemini vurgulayarak, 'Aile, sevginin başladığı, güvenin büyüdüğü ve geleceğin şekillendiği yuvadır' dedi.

2025 Aile Yılı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2025 Aile Yılı ile ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Altun, evin ve ailenin hayatımızdaki yerini bir kez daha hatırlattı. Altun, paylaşımında şunları ifade etti:

"Hayat bizi bazen uzaklara götürür ama sofradaki yerimizi ve ailemizi unutturamaz. Aile, sevginin başladığı, güvenin büyüdüğü ve geleceğin şekillendiği yuvadır. Geçmişimiz, geleceğimiz ve en büyük mirasımızdır aile. Aile Yılı'mız kutlu olsun."

Altun, paylaşımında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2025 Aile Yılı için hazırlanan videoya da yer verdi.