Altun'dan Dijital Dönüşümde Adalet ve Hakikat Mücadelesi Vurgusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyanın bazı toplumsal ve siyasal olaylarda kitleleri provoke etmek amacıyla terör örgütleri ve Türkiye düşmanları tarafından kötüye kullanıldığını belirtti. Altun, bu durumu 'algı operasyonları' olarak nitelendirerek, sosyal medyanın içindeki yalan haberlerin yayılmasıyla kaos yaratma potansiyeline dikkat çekti.

Yeni Bir Hukuk Alanı: Bilişim Hukuku

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan “Ayın Tarihi” dergisinin yeni sayısındaki "Dijital Dönüşüm Sürecinde Adalet ve Hakikat Mücadelesi" başlıklı yazısında Altun, teknoloji ve bilişim sistemlerindeki gelişmelerin bilginin hızla toplanması, işlenmesi ve aktarılmasını kolaylaştırdığını ifade etti. Ancak bu ilerlemelerin klasik hukuk kurallarını yetersiz bırakabileceğini dile getiren Altun, bu bağlamda yeni ve bağımsız bir alan olarak bilişim hukukunun önemini vurguladı.

Altun, bilişim hukukunun çerçevesini belirlemenin zor olduğunu belirterek, çeşitli hukuk dallarının bu kapsamda değerlendirilebileceğini kaydetti. Türkiye'nin gelişmiş iletişim teknolojisi altyapısı ve yüksek sosyal medya kullanıcı oranıyla birlikte, iletişimin birçok alanda bilgi yayılımını hızlandırdığını, ancak kötü niyetli kişilerin bunu manipülatif amaçlarla kullanabileceğini ifade etti.

Sosyal Medya ve Bilgi Kirliliği Tehlikesi

Kriz dönemlerinde sosyal medya üzerindeki bilgi kirliliğinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini hatırlatan Altun, özellikle Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında yaşanan tehlikeleri örnekledi. Ayrıca, 2023 Genel Seçimleri döneminde, sosyal medya aracılığıyla adil rekabete sekte vurma çabalarının farkına varıldığını belirtti.

Altun, “Bu kötücül yaklaşımlara karşı hakikat mücadelesi vererek ülkemizin bu olaylardan başarıyla çıkmasını sağladık.” diye ekledi. Aynı zamanda, Yapay Zeka ile birlikte bu manipülasyonların daha da artacağına dikkat çekerek gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

Sosyal Medyada Bilgiye Dikkat!

Sosyal medyada teyit edilmemiş bilgilerle hareket edilmemesi gerektiğini söyleyen Altun, devletin sosyal medya alanında düzenleyici rolünü yerine getirdiğini ve 2020 yılında yürürlüğe giren 7253 sayılı Kanun ile sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirildiğini belirtti. Bu düzenlemeyle, vatandaşların bilişim alanındaki haklarının korunması amaçlanmaktadır.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iletişimde hakikati ön planda tutarak, adaletli ve şeffaf bir bilgi paylaşım ortamının sağlanması için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.