Altun'dan İsrail'in Son Suikastına Sert Tepki

Altun'dan Heniyye Suikastına Sert Tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsmail Heniyye'ye yönelik suikast girişiminin ardından açıklamalarda bulundu. Altun, "İsrail, her türlü barış fırsatını ortadan kaldırmak için suikast ve gizli operasyonlarla bölgeyi daha fazla kargaşaya sürüklemeye çalışıyor," diyerek bu durumu kınadı.

İsrail'in Terörizmi

Altun, açıklamasında, "Heniyye suikasti de bir ülkenin egemenliğini açıkça ihlal eden devlet destekli İsrail terörizminin son örneğidir," dedi. Bu eylemin, Netanyahu hükümetinin barışa yönelik hiçbir niyeti olmadığını gösterdiğini savundu.

Filistin davasının en büyük kahramanlarından biri olarak Heniyye'yi anan Altun, İslam dünyasına başsağlığı diledi.

Sosyal Medya Sansürü

Altun, Instagram tarafından insanların Heniyye için taziye mesajı yayınlamasının engellenmesini, "çok açık ve net bir sansür girişimi" olarak değerlendirdi. Ayrıca, bu platformların küresel sömürü düzenine hizmet ettiğini belirterek, "İfade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Altun, Filistin'in özgürlüğü için her fırsatta mücadele edeceklerini vurguladı.