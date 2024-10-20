Altun'dan Sığınmacı İddialarına Yanıt

Altun'dan Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Almanya'dan Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı gönderiliyor/gönderilecek" şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İddiaların Temeli

Altun, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Özel'in bugünkü konuşmasında, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından daha önce yalanlanan bu iddiaları yeniden gündeme getirdiğine dikkat çekti.

Kesin Olmayan Anlaşmalar

Almanya'da yasal oturma hakkı bulunmayan Suriye, Afganistan gibi üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye'ye gönderilmesine yönelik bir anlaşmanın söz konusu olmadığını ifade eden Altun, "Türkiye'nin, iddia edildiği gibi Eurofighter uçakları karşılığında üçüncü ülke vatandaşlarını kabul etme izni verdiği iddiaları tamamıyla asılsızdır" dedi.

Yanlış Bilgilendirme ve Yalanlamalar

Altun, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında, her hafta yasal oturma hakkı olmayan 500 Türk vatandaşının Türkiye'ye geri gönderilmesi hususunda bir anlaşmaya varıldığına dair ifadelerin de 27 Eylül 2024'te Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlandığını hatırlattı.

Manipülasyonun Ortaya Çıkışı

Altun, bu iddiaların Türk kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yeniden servis edildiğini ve iddialara dayanak olarak Türkiye karşıtı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir görüntünün kullanıldığını belirtti. 29 Eylül'de bu iddianın asılsız olduğu, görüntülerin kurgu olduğu kamuoyuna bildirildi.

Sonuç ve Tavsiyeler

Altun, dezenformasyon içeren bu iddialarla ilgili açıklamalarını sürdürerek, "Sayın Özel'in böyle bir dezenformasyon faaliyetine aracılık etmemesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına tekrar ediyorum ki, Türk vatandaşlarının veya üçüncü ülke vatandaşlarının toplu olarak Türkiye'ye gönderilmesi konusunda bir uygulama söz konusu değildir" dedi.