DOLAR
34,26 0,54%
EURO
37,12 -0,18%
ALTIN
2.994,57 -0,03%
BITCOIN
2.355.334,86 0,2%

Altun'dan Sığınmacı İddialarına Yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sığınmacı gönderildiğine dair iddiaları yalanladı ve kamuoyunu doğru bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 22:56
Altun'dan Sığınmacı İddialarına Yanıt

Altun'dan Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Almanya'dan Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı gönderiliyor/gönderilecek" şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İddiaların Temeli

Altun, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Özel'in bugünkü konuşmasında, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından daha önce yalanlanan bu iddiaları yeniden gündeme getirdiğine dikkat çekti.

Kesin Olmayan Anlaşmalar

Almanya'da yasal oturma hakkı bulunmayan Suriye, Afganistan gibi üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye'ye gönderilmesine yönelik bir anlaşmanın söz konusu olmadığını ifade eden Altun, "Türkiye'nin, iddia edildiği gibi Eurofighter uçakları karşılığında üçüncü ülke vatandaşlarını kabul etme izni verdiği iddiaları tamamıyla asılsızdır" dedi.

Yanlış Bilgilendirme ve Yalanlamalar

Altun, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında, her hafta yasal oturma hakkı olmayan 500 Türk vatandaşının Türkiye'ye geri gönderilmesi hususunda bir anlaşmaya varıldığına dair ifadelerin de 27 Eylül 2024'te Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlandığını hatırlattı.

Manipülasyonun Ortaya Çıkışı

Altun, bu iddiaların Türk kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yeniden servis edildiğini ve iddialara dayanak olarak Türkiye karşıtı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir görüntünün kullanıldığını belirtti. 29 Eylül'de bu iddianın asılsız olduğu, görüntülerin kurgu olduğu kamuoyuna bildirildi.

Sonuç ve Tavsiyeler

Altun, dezenformasyon içeren bu iddialarla ilgili açıklamalarını sürdürerek, "Sayın Özel'in böyle bir dezenformasyon faaliyetine aracılık etmemesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına tekrar ediyorum ki, Türk vatandaşlarının veya üçüncü ülke vatandaşlarının toplu olarak Türkiye'ye gönderilmesi konusunda bir uygulama söz konusu değildir" dedi.

İLGİLİ HABERLER

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 21 Ekim 2024
2
Zonguldak'ta Bir Çiftin Trajik Ölümü
3
Denizli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
4
Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: İki Yaralı
5
Eyüpsultan'da Yangın Paniği: 3 Katlı Binanın Çatısında Çıkan Alevler Söndürüldü
6
Gazze Belediyeler Birliği'nden İsrail'e Sert Tepki
7
IKBY'de Milletvekili Seçimlerine Katılım Oranı Yüzde 72

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek