Altun: 'Suriye'de Barış, Özgürlük ve Adalet İçin Çalışacağız'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, düzenlenen "Kriz İletişimi Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Suriye'deki krize değinerek, "Barışçıl gösterilerin başladığı ilk günden bu yana Suriye'de hep çözümün, barışın ve adaletin tarafında yer aldığımız gibi bundan sonra da barış, özgürlük ve adalet eksenli politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kriz İletişimi ve Kamuoyu Bilgilendirme

Altun, böylesi bir ortamda kriz iletişimi konusunu uzmanlarla ele alacaklarını belirtirken, yaşanan doğal afetler, terör olayları ve insani krizlerin toplum üzerinde yarattığı olumsuz etkileri yönetmenin önemine vurgu yaptı. "Kriz iletişimi, kamu düzeni, kamu sağlığı, milli güvenlik ve toplumsal refah için son derece zaruridir", dedi.

Üç Evreli Kriz Yönetimi

Altun, kriz iletişiminin öncesi, esnası ve sonrası olmak üzere üç evreli bir süreç olduğunu ve bu süreçte etkili iletişim stratejilerinin önemini anlattı. Ayrıca, toplumsal güven duygusunu artıracak doğru yönetim uygulamalarının gereğine işaret etti.

Toplumsal Farkındalık

Altun, kriz dönemlerindeki iletişim süreçlerinde medya okuryazarlığının ve dezenformasyonla mücadelenin öneminin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalara değinen Altun, krizlerde halkın doğru bilgiye ulaşmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Suriye'deki Gelişmelere Dikkat

Altun, Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın sonuçlarını ve Türkiye'nin bu süreçte üstlendiği rolü dile getirdi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmelere karşı attığı adımları ve uluslararası destek arayışını vurguladı.

Doğru Bilgi ve Kriz Yönetimi

Altun, "Hakikati en yalın haliyle paylaşmak, en önemli iletişim stratejimizdir" diyerek, kamuoyunu bilgilendirmek için tüm taraflarla koordinasyon sağlamaya çalıştıklarını belirtti. "Dezenformasyonla Mücadele Merkezi" kurarak, bu konuda aktif rol aldıklarını ifade etti.

Sonuç Olarak

Tüm bu çalışmalarla birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, Türkiye'nin ulusal, bölgesel ve küresel alandaki sınamalara karşı duruşunu etkin bir şekilde korumaya gayret edeceği ifade edildi. Türkiye'nin, barış, özgürlük ve adalet eksenli politikalar izlemeye devam edeceği mesajı verildi.