Altun: Türkiye, Filistin'deki Zulmü Sonlandırmak İçin En Cesur Mücadeleyi Veriyor

Türkiye, Filistin'deki Zulmü Durdurma Mücadelesinde Ön Planda

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da gerçekleşen Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) MKYK Bölge Başkanları Strateji Çalıştayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Altun, "Filistin'de, Gazze'de sürdürülen zulmü sonlandırmak için bütün dünyanın gözleri önünde en cesur mücadeleyi veren yine Türkiye'dir, yine Sayın Cumhurbaşkanımızdır," dedi.

Küreselleşme ve Hız Teması

Altun, günümüzün "krizler çağı", "küreselleşme çağı" ve "dijital çağ" olarak nitelendirilmesine dikkat çekti. Tüm bu çağların ortak gerçeğinin "hız" olduğunu belirten Altun, hızın bu dönemde hem güç hem de kontrol aracı olduğuna vurgu yaptı.

Tehditler ve Zorlu Dönem

Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada ve çetin bir çağda var olmasının kıymetli olduğunu belirten Altun, "İstikrarlı şekilde varlık göstermek, başlı başına bir değer. Hele ki büyümek, güçlenmek ve iç cepheyi daha da güçlendirmek çok daha büyük güç," ifadelerini kullandı.

Adalet Mücadelesi ve Batı Hegemonyası

Batı hegemonyasının tarih boyunca adaletsizliklerle dolu olduğunu vurgulayan Altun, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu adaletsizliğe karşı olduğu gibi, bugün dünyadaki adalet sorunlarına da çözüm arayışında olduğunu belirtti. "Türkiye, adalet çağrısını sadece dile getirmekle kalmıyor, bunun için sert ve yumuşak güç unsurlarıyla çalışıyoruz," dedi.

Avrupa'nın Pasifliği ve Türkiye'nin Aktörlüğü

Altun, Avrupa'nın Suriye krizindeki pasifliğine dikkat çekerek, "Sadece göçmen maliyetine odaklandılar," dedi ve Türkiye'nin bu tür süreçlerde etkin bir aktör olduğunu sözlerine ekledi. Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde barış görüşmeleri başlatma ve Tahıl Koridoru Anlaşması gibi önemli adımlar attı.

Dijital Medya ve Dezenformasyon Sorunları

Altun, dijital medyanın yarattığı bilgi kirliliğinin siyaset yapmanın en büyük zorluklarından biri olduğunu belirtti. Dezenformasyonun demokrasileri tehdit ettiğini ifade eden Altun, sosyal medya üzerinden doğru iletişim kurmanın önemine vurgu yaptı.

Sonuç olarak, Altun, Türkiye'nin Avrupa ve İslam dünyasının öncü ülkelerinden biri olarak geldiği yeri değerlendirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin bu sürecin temel yapı taşı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) MKYK Bölge Başkanları Strateji Çalıştayı'na katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) MKYK Bölge Başkanları Strateji Çalıştayı'na katılarak, konuşma yaptı.