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Altun: Türkiye'nin Suriye'deki Amaçları Milli Güvenliği Sağlamak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin Suriye'deki amacının milli güvenliği sağlamak ve teröristleri bertaraf etmek olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 14:58
Altun: Türkiye'nin Suriye'deki Amaçları Milli Güvenliği Sağlamak

Altun'dan Suriye'deki Duruma İlişkin Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'deki gelişmelere dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Altun, Türkiye'nin Suriye'nin birlik, istikrar ve toprak bütünlüğünü desteklediğini belirterek, ülkenin amacının milli güvenliğin sağlanması ve teröristlerin bertaraf edilmesi olduğunu vurguladı.

Medyanın Rolü ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesi

Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye'deki çatışmaların hem hükümetler hem de kamuoyu tarafından yakından takip edildiğini ifade etti. Bu ilginin, medyanın söz konusu meseleleri gündeme taşımasında önemli bir rol oynadığını belirten Altun, sahadaki medya mensuplarının görevlerini daha rahat şartlarda yapabilmeleri için gerekli koordinasyonları sağladıklarını kaydetti.

Dezenformasyona Dikkat

Özellikle dezenformasyonla mücadele konusuna değinen Altun, medyanın sorumluluk bilinciyle yayın yapması gerektiğine dikkat çekti. “Vatandaşlarımızın haber alma hürriyetinin korunması ve ülkemiz menfaatlerinin öncelenmesi önemlidir,” diyen Altun, askeri ve istihbari mahremiyete azami derecede riayet edilmesi gerektiğini de belirtti.

Resmi Açıklamalar ve Doğru Bilgi

Altun, vatandaşların medyayı takip ederken teyit edilmemiş bilgilere itimat etmemeleri gerektiğini vurgulayarak, doğru bilgi almak için resmi kurumların açıklamalarının esas alınması gerektiğini ifade etti. “Türkiye'nin Suriye'nin birlik, istikrar ve toprak bütünlüğünü desteklediği, milli güvenliğimizin sağlanması ve teröristlerin bertaraf edilmesi gerektiği unutulmamalıdır,” şeklinde konuştu.

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